Получение справки о безаварийном стаже вождения для зарубежной компании требует обращения в МСТБУ в определенном формате.

В связи с внедрением некоторых стран Европы изменений в условиях пребывания транспортных средств с украинской регистрацией и необходимостью прохождения их регистрации в странах пребывания, украинцы столкнулись с невозможностью дальнейшего использования украинской “Зеленой карты” и необходимостью воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний.

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Для оформления договора автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить собственную страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.

Для получения информации из Централизованной базы данных МТСБУ по истории страхования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и участия в ДТП, нужно подать в МТСБУ заявление в произвольной форме, выполнив следующие условия:

В обращении должно быть указано:

адресат (МТСБУ);

фамилия, имя, отчество заявителя;

реквизиты документа, удостоверяющего физическое лицо, которое подает запрос;

индивидуальный налоговый номер заявителя;

адрес проживания (место пребывания);

электронная почта;

марка и модель транспортного средства (опционально);

государственный номер транспортного средства (опционально);

VIN транспортного средства (опционально).

Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

Оформленное обращение в pdf-формате нужно отправить на e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua. Обращение, оформленное без соблюдения этих требований, возвращается заявителю.

Также просим принять во внимание следующее: