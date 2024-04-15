Получение справки о безаварийном стаже вождения для зарубежной компании требует обращения в МСТБУ в определенном формате.

В связи с внедрением некоторых стран Европы изменений в условиях пребывания транспортных средств с украинской регистрацией и необходимостью прохождения их регистрации в странах пребывания, украинцы столкнулись с невозможностью дальнейшего использования украинской “Зеленой карты” и необходимостью воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний.

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Для оформления договора автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить собственную страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.

Для получения информации из Централизованной базы данных МТСБУ по истории страхования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и участия в ДТП, нужно подать в МТСБУ заявление в произвольной форме, выполнив следующие условия:

В обращении должно быть указано:

  • адресат (МТСБУ);
  • фамилия, имя, отчество заявителя;
  • реквизиты документа, удостоверяющего физическое лицо, которое подает запрос;
  • индивидуальный налоговый номер заявителя;
  • адрес проживания (место пребывания);
  • электронная почта;
  • марка и модель транспортного средства (опционально);
  • государственный номер транспортного средства (опционально);
  • VIN транспортного средства (опционально).
  • Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

Оформленное обращение в pdf-формате нужно отправить на e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua. Обращение, оформленное без соблюдения этих требований, возвращается заявителю.

Также просим принять во внимание следующее:

  • Ответ на обращение может будет предоставлен исключительно на украинском языке. Указанные справки МТСБУ выдаются бесплатно.
  • ЦБД МТСБУ была создана в 2010 году. Итак, база данных не содержит полной информации о договорах ОСАГО, которые были заключены до 2010 года.
  • В связи с большим количеством запросов, учитывайте, что обработка такого запроса занимает определенное время. Не стоит отправлять запросы повторно и дублировать их. Это не влияет на скорость обработки, а наоборот усложняет их обработки.
  • Справки направляются электронным письмом, заверенные ЭЦП. Для получения указанной справки не нужно обращаться за помощью к представителям, адвокатов и других лиц.