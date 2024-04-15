Получение справки о безаварийном стаже вождения для зарубежной компании требует обращения в МСТБУ в определенном формате.
В связи с внедрением некоторых стран Европы изменений в условиях пребывания транспортных средств с украинской регистрацией и необходимостью прохождения их регистрации в странах пребывания, украинцы столкнулись с невозможностью дальнейшего использования украинской “Зеленой карты” и необходимостью воспользоваться страховыми услугами иностранных страховых компаний.
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Для оформления договора автострахования некоторые иностранные страховые компании просят подтвердить собственную страховую историю, а также предоставить информацию об участии в ДТП.
Для получения информации из Централизованной базы данных МТСБУ по истории страхования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и участия в ДТП, нужно подать в МТСБУ заявление в произвольной форме, выполнив следующие условия:
В обращении должно быть указано:
- адресат (МТСБУ);
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- реквизиты документа, удостоверяющего физическое лицо, которое подает запрос;
- индивидуальный налоговый номер заявителя;
- адрес проживания (место пребывания);
- электронная почта;
- марка и модель транспортного средства (опционально);
- государственный номер транспортного средства (опционально);
- VIN транспортного средства (опционально).
- Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.
Оформленное обращение в pdf-формате нужно отправить на e-mail: mtibu@mtibu.kiev.ua. Обращение, оформленное без соблюдения этих требований, возвращается заявителю.
Также просим принять во внимание следующее:
- Ответ на обращение может будет предоставлен исключительно на украинском языке. Указанные справки МТСБУ выдаются бесплатно.
- ЦБД МТСБУ была создана в 2010 году. Итак, база данных не содержит полной информации о договорах ОСАГО, которые были заключены до 2010 года.
- В связи с большим количеством запросов, учитывайте, что обработка такого запроса занимает определенное время. Не стоит отправлять запросы повторно и дублировать их. Это не влияет на скорость обработки, а наоборот усложняет их обработки.
- Справки направляются электронным письмом, заверенные ЭЦП. Для получения указанной справки не нужно обращаться за помощью к представителям, адвокатов и других лиц.