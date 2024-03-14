С 15 марта страхование автомобилей для выезда за границы Украины значительно подорожает - МТСБУ устанавливает новые тарифы.

МТСБУ повышает тарифы на "Зеленую карту" для выезда за границу на авто. Стоимость страховки для легковых авто увеличится до 42%. Для других типов ТС цена повысится в среднем на 10-12%.

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Существеннее всего подорожают долгосрочные программы для легковых авто: от 27% на 3 месяца до 42% на 1 год.

Например, новые цены будут такие:

На 15 дней - 1120 грн (было 1002 грн);

На 1 месяц - 1783 грн (было 1595 грн);

На 3 месяца - 4812 грн (было 3789 грн);

На 1 год - 12 446 грн (было 8769 грн).

Повышение размеров страховых платежей обусловлено ростом количества наступлений страховых случаев по таким договорам за рубежом и, как результат, увеличение количества страховых выплат, общим ростом средней страховой выплаты пострадавшим.