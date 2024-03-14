З 15 березня страхування автомобілів для виїзду за кордони України значно подорожчає – МТСБУ встановлює нові тарифи.
МТСБУ підвищує тарифи на “Зелену картку” для виїзду за кордон на авто. Вартість страховки для легкових авто збільшиться до 42%. Для інших типів ТЗ ціна підвищиться в середньому на 10-12%.
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Найсуттєвіше подорожчають довгострокові програми для легкових авто: від 27% на 3 місяці до 42% на 1 рік.
Наприклад, нові ціни будуть такі:
- На 15 днів — 1120 грн (було 1002 грн);
- На 1 місяць — 1783 грн (було 1595 грн);
- На 3 місяці — 4812 грн (було 3789 грн);
- На 1 рік — 12 446 грн (було 8769 грн).