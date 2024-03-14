З 15 березня страхування автомобілів для виїзду за кордони України значно подорожчає – МТСБУ встановлює нові тарифи.

МТСБУ підвищує тарифи на “Зелену картку” для виїзду за кордон на авто. Вартість страховки для легкових авто збільшиться до 42%. Для інших типів ТЗ ціна підвищиться в середньому на 10-12%.

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Найсуттєвіше подорожчають довгострокові програми для легкових авто: від 27% на 3 місяці до 42% на 1 рік.

Наприклад, нові ціни будуть такі: