Дозволений вміст наркотиків у крові водія буде збільшено втричі

Після ретельного вивчення пропозицій та висновків медиків, німецький Федеральний комітет з транспорту схвалив законопроєкт щодо застосування єдиного ліміту 3,5 нанограма тетрагідроканнабінолу (ТГК) на мілілітр сироватки крові. Раніше ця межа становила 1 нанограм.

Постанова також передбачає внесення змін до каталогу штрафів. У майбутньому, як пише road365.eu, штраф у розмірі 500 євро у поєднанні з місячною забороною на керування буде накладатися, якщо водій "навмисно або з необережності" керує транспортним засобом із рівнем ТГК у сироватці крові вище 3,5 нанограма на мілілітр. Це значення відповідає 0,2 проміле алкоголю.

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У разі виявлення в крові такого стану штраф збільшується до 1000 євро. Однак для водіїв-початківців і молодих водіїв віком до 21 року канабіс взагалі заборонено. Для цієї групи буде застосовуватися межа в 1 нанограм на мілілітр. Перевищення цього ліміту може спричинити штраф у розмірі 250 євро.

Щоправда, закон ще не набрав чинності. Це відбудеться не раніше липня 2024 року. Федеральна рада також має схвалити закон, після чого документ має бути опублікований в Бюлетені федеральних законів.

До того часу діятиме поточний ліміт, що становить не більше 1 нанограма ТГК на мілілітр сироватки крові.