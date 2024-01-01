Разрешенное содержание наркотиков в крови водителя будет увеличено втрое

После тщательного изучения предложений и выводов медиков, немецкий Федеральный комитет по транспорту одобрил законопроект по применению единого лимита 3,5 нанограмм тетрагидроканнабинола (ТГК) на миллилитр сыворотки крови. Ранее этот предел составлял 1 нанограмм.

Постановление также предусматривает внесение изменений в каталог штрафов. В будущем, как пишет road365.eu, штраф в размере 500 евро в сочетании с месячным запретом на управление будет накладываться, если водитель "намеренно или по неосторожности" управляет транспортным средством с уровнем ТГК в сыворотке крови выше 3,5 нанограмма на миллилитр. Это значение соответствует 0,2 промилле алкоголя.

Читайте также Как проводят освидетельствование водителя на состояние наркотического опьянения

В случае обнаружения в крови такого состояния штраф увеличивается до 1000 евро. Однако для начинающих водителей и молодых водителей в возрасте до 21 года каннабис вообще запрещен. Для этой группы будет применяться предел в 1 нанограмм на миллилитр. Превышение этого лимита может повлечь штраф в размере 250 евро.

Правда, закон еще не вступил в силу. Это произойдет не раньше июля 2024 года. Федеральный совет также должен одобрить закон, после чего документ должен быть опубликован в Бюллетене федеральных законов.

К тому времени будет действовать текущий лимит, что составляет не более 1 нанограмма ТГК на миллилитр сыворотки крови.