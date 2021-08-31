Преміальний бренд DS Automobiles оголосив про перехід на виробництво електрокарів.

Починаючи з 2019 року DS Automobiles продає електрифіковані автомобілі, однак з 2024 року модельна лінійка виробника повністю складатиметься зі 100-відсоткових електромобілів.

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Компанія не вдається в подробиці, але заявляє, що розпочне з електричної версії DS 4. Слідом буде представлено новий дизайн, з яким буде випущено “перший 100% електричний проєкт від Stellantis на основі платформи STLA Medium”.

“Скейт” STLA Medium передбачає довжину автомобілів від 4200 до 5000 мм. Також платформа може нести батарейні блоки потужністю 87–104 кВт-год, які забезпечують запас ходу до 700 км.

“Автомобільна промисловість переживає зміни, широта та швидкість яких є безпрецедентними. DS Automobiles передбачали цей крок і електрифікація є в центрі нашої стратегії”, – зазначила генеральна директорка DS Automobiles Беатріс Фуше.