Премиальный бренд DS Automobiles объявил о переходе на производство электрокаров.

Начиная с 2019 года, DS Automobiles продает электрифицированные автомобили, однако с 2024 года модельная линейка производителя полностью будет состоять из 100-процентных электромобилей.

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Компания не вдается в подробности, но заявляет, что начнет с электрической версии DS 4. Следом будет представлен новый дизайн, с которым будет выпущен “первый 100% электрический проект от Stellantis на основе платформы STLA Medium”.

“Скейт” STLA Medium предусматривает длину автомобилей от 4 200 до 5 000 мм. Также платформа может нести батарейные блоки мощностью 87 – 104 кВт-ч, которые обеспечивают запас хода до 700 км.

“Автомобильная промышленность переживает изменения, широта и скорость которых являются беспрецедентными. DS Automobiles предусматривали этот шаг и электрификация есть в центре нашей стратегии”, – отметила генеральный директор DS Automobiles Беатрис Фуше.