Компанія ДТЕК Київські електромережі почала використовувати електромобілі для заміни лічильників та термінового ремонту електричних мереж. Вже закуплено та введено в експлуатацію 11 електромобілів.

Чотири бригади, що замінюють лічильники в домах киян, тепер будуть пересуватись містом на електромобілях Renault ZOE. Електромобіль має запас ходу до 300 кілометрів та здатен розганятись до 135 кілометрів на годину. Час зарядки в швидкому режимі – 2 години.

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Сім аварійних бригад будуть використовувати Renault Kangoo Z.E. Ці електромобілі мають запас ходу до 200 кілометрів та здатні розганятись до 140 кілометрів за годину. На відміну від Renault ZOE вони оснащені дизельним обігрівачем, що робить експлуатацію у зимовий період більш комфортною. Максимальна витрата дизельного палива для обігріву – 200 грам на годину.

Генеральний директор ДТЕК Київські електромережі Олександр Фоменко зазначив що вказані характеристики є цілком достатніми для виконання електромобілями поставлених задач. “Середній добовий пробіг автомобіля аварійної служби близько 100-150 кілометрів. Реального запасу ходу цих електромобілів цілком вистачає для наших потреб”, зазначив пан Фоменко.