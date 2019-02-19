Компания ДТЭК Киевские электросети начала использовать электромобили для замены счетчиков и срочного ремонта электрических сетей. Уже закуплено и введено в эксплуатацию 11 электромобилей.

Четыре бригады, что меняют счетчики в домах киевлян, теперь будут передвигаться по городу на электромобилях Renault ZOE. Электромобиль имеет запас хода до 300 километров и способен разгоняться до 135 километров в час. Время зарядки в быстром режиме – 2 часа.

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Семь аварийных бригад будут использовать Renault Kangoo Z.E. Эти электромобили имеют запас хода до 200 километров и способны разгоняться до 140 километров в час. В отличие от Renault ZOE они оснащены дизельным отопителем, что делает эксплуатацию в зимний период более комфортной. Максимальный расход дизельного топлива для обогрева – 200 грамм в час.

Генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Александр Фоменко отметил, что указанные характеристики являются вполне достаточными для выполнения электромобилями поставленных задач. "Средний суточный пробег автомобиля аварийной службы около 100-150 километров. Реального запаса хода этих электромобилей вполне хватает для наших нужд", – отметил господин Фоменко.