В Кам'янському сталося класичне ДТП з трамваєм, яке можна демонструвати учням автошкіл в якості прикладу "як не можна їздити".

26 липня в Кам'янському Дніпропетровської області сталося ДТП легкового автомобіля з трамваєм. Два автомобіля рухались другорядною дорогою (вул. Антошкіна), щоб перетнути головну (Шевченка). При цьому на головній ще прокладена трамвайна колія. Водій вантажівки, якому треба було повернути наліво, грубо порушив ПДР та повернув на зустрічну смугу, щоб не об'їжджати трамвай.

Водій чорного легковика Kia з наглухо затонованими вікнами вирішив проїхати" під прикриттям" вантажівки прямо. Однак він не побачив трамвай, який проїжджав поперек, а також не зрозумів маневру вантажівки. В результаті Kia зітнулась з трамваєм. Удар відбувся на невеликій швидкості, і водій легковика міг ще загальмувати. Однак чомусь не помітив трамвая.

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В даній ситуації було кілька порушень ПДР:

Водій вантажівки порушив п. 10.5 ПДР, згідно з яким транспортний засіб при повороті н має опинитись на зустрічній смузі.

Водій легковика порушив п. 10.1 (переконатися у безпечності маневру), 16.3 (не зупинився перед виїздом на перехрестя), 16.11 (надання переваги транспортним засобам, які їдуть по головній дорозі) та 16.12 (перевага у русі трамвая).

Дивіться відео ДТП з трамваєм:

Нагадаємо, як дізнатися про наявність штрафів за порушення ПДР.