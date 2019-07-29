В Каменском произошло классическое ДТП с трамваем, которое можно демонстрировать ученикам автошкол в качестве примера "как нельзя ездить".

26 июля в Каменском Днепропетровской области произошло ДТП легкового автомобиля с трамваем. Два автомобиля двигались по второстепенной дороге (ул. Антошкина), чтобы пересечь главную (Шевченко). При этом на главной еще проложена трамвайная колея. Водитель грузовика, которому нужно было повернуть налево, грубо нарушил ПДД и повернул на встречную полосу, чтобы не объезжать трамвай.

Водитель черного автомобиля Kia с наглухо затонированными окнами решил проехать "под прикрытием" грузовика прямо. Однако он не увидел трамвай, который проезжал поперек, а также не понял маневра грузовика. В результате Kia столкнулась с трамваем. Удар произошел на небольшой скорости, и водитель легковушки мог еще затормозить. Однако почему-то не заметил трамвая.

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В данной ситуации было несколько нарушений ПДД:

Водитель грузовика нарушил п. 10.5 ПДД, согласно которому транспортное средство при повороте не должно оказаться на встречной полосе.

Водитель легковушки нарушил п. 10.1 (убедиться в безопасности маневра), 16.3 (не остановился перед выездом на перекресток), 16.11 (предоставление преимущества транспортным средствам, которые едут по главной дороге) и 16.12 (преимущество в движении трамвая).

Смотрите видео ДТП с трамваем:

Напомним, как узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД.