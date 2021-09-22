В Єдиному реєстрі судових рішень зафіксовано 3 кримінальні справи, пов’язані з ДТП на електросамокаті. У двох випадках суд визнав винним саме водіїв самокатів. Наразі всі вироки стосуються штрафів та умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані пошукача по судовому реєстру та дані судового реєстру.

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Найбільшої шкоди було завдано потерпілій у справі № 336/7734/20. Жінка поверталася додому, коли раптово її зачепив самокат, на якому по тротуару їхали мати з дитиною. Через зіткнення постраждала набула тілесних ушкоджень середньої тяжкості, тривалий час провела у лікарні та була змушена встановити ендопротез, аби знову мати змогу пересуватись.

У цій справі суд визнав водійку самоката винною за ст. 291 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік умовно, відшкодування вартості лікування (112 160 гривень), моральної шкоди у розмірі 23 000 гривень та половини витрат на юридичний супровід. Цікаво, що обвинувачену не позбули права керування та повернули самокат, на якому стався інцидент.

У другому випадку, у справі №303/1650/21, водій самоката не впорався з керуванням, через що збив дівчину на велосипеді. Потерпіла отримала численні забої обличчя, струс мозку та перелами, що було кваліфіковано як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водія самоката визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 291 КК України, та призначили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 3400 гривень на той момент. Крім того, самокатника зобов’язали сплатити потерпілій 70 000 гривень моральної шкоди та 37 216 гривень матеріальної.

Наразі в Україні білішьсть зіткнень та ДТП, пов’язаних із водінням самокатів, кваліфікуються як адміністративне порушення. В судовому реєстрі зафіксовано 16 справ, пов'язаних з ДТП за участю електросамокатів.

Кількість ДТП та нещасних випадків із електросамокатами збільшується, як збільшується й сума штрафів для водіїв такого транспорту. За порушення ПДР за адміністративною постановою ще рік тому водії сплачували штраф 340 грн, а вже у 2021-му сума штрафу становить 850 грн.

Найчастіші ДТП виникають через неуважність як водіїв самокатів, так і водіїв інших транспортних засобів — на пішохідних переходах та під час зупинки в момент виходу з машини.

Здебільшого водіїв самокатів притягають до відповідальності за 124 ст. адміністративного кодексу: пошкодження транспортних засобів та іншого майна. Відповідно до цієї статті, водії самокатів належать до учасників дорожнього руху.