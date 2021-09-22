В Едином реестре судебных решений зафиксировано 3 уголовных дела, связанных с ДТП на электросамокате. В двух случаях суд признал виновным именно водителей самокатов. Сейчас все приговоры касаются штрафов и условного лишения свободы.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные поисковика по судебному реестру и данные судебного реестра.

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Наибольший ущерб был нанесен потерпевшей по делу № 336/7734/20. Женщина возвращалась домой, когда внезапно ее задел самокат, на котором по тротуару ехали мать с ребенком. Из-за столкновения пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести, длительное время провела в больнице и была вынуждена установить эндопротез, чтобы снова иметь возможность передвигаться.

В этом деле суд признал водителя самоката виновной по ст. 291 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, возмещения стоимости лечения (112 160 гривен), морального вреда в размере 23 000 гривен и половины расходов на юридическое сопровождение. Интересно, что обвиняемую не лишили права управления и вернули самокат, на котором произошел инцидент.

Во втором случае, по делу №303/1650/21, водитель самоката не справился с управлением, из-за чего сбил девушку на велосипеде. Потерпевшая получила многочисленные ушибы лица, сотрясение мозга и переломы, что было квалифицировано как телесные повреждения средней тяжести.

Водителя самоката признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 291 УК Украины, и назначили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — 3400 гривен на тот момент. Кроме того, самокатника обязали оплатить потерпевшей 70 000 гривен морального вреда и 37 216 гривен материального.

Сейчас в Украине больше столкновений и ДТП, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. В судебном реестре зафиксировано 16 дел, связанных с ДТП с участием электросамокатов.

Количество ДТП и несчастных случаев с электросамокатами увеличивается, как увеличивается и сумма штрафов для водителей такого транспорта. За нарушение ПДД по административному постановлению еще год назад водители платили штраф 340 грн, а уже в 2021-м сумма штрафа составляет 850 грн.

Самые частые ДТП возникают из — за невнимательности как водителей самокатов, так и водителей других транспортных средств-на пешеходных переходах и во время остановки в момент выхода из машины.

В основном водителей самокатов привлекают к ответственности по 124 ст. административного кодекса: повреждение транспортных средств и другого имущества. Согласно этой статье, водители самокатов принадлежат к участникам дорожного движения.