Європротокол не може застосовуватись при оформленні ДТП з пільговиком, звільненим від ОСЦПВ.

Такі ДТП оформлюються тільки за участю поліції.

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Нагадаємо, що категорії громадян, які передбачені пунктом 13.1 ст. 13 Закону звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

До таких категорій громадян відносяться: учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності.

Керовані такими особами транспортні засоби без укладання щодо них договору ОСЦПВ не відносяться до забезпечених транспортних засобів згідно з пунктом 1.7 ст. 1 Закону, у зв’язку з чим зазначені особи у випадку настання ДТП не мають права оформлювати таку пригоду без участі уповноважених на те працівників відповідного підрозділу Національної поліції відповідно до пункту 33.2 ст. 33 Закону.

Порядок оформлення ДТП без залучення поліції встановлюється п.33.2 ст. 33 Закону України «Про ОСЦПВ».