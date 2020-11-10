Европротокол не может применяться при оформлении ДТП с льготником, освобожденным от ОСАГО.

Такие ДТП оформляются только с участием полиции.

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Напомним, что категории граждан, которые предусмотрены пунктом 13.1 ст. 13 закона, освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

К таким категориям граждан относятся: участники боевых действий и инвалиды войны, которые определены законом, инвалиды I группы, которые лично управляют принадлежащими им транспортными средствами, а также лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.

Управляемые такими лицами транспортные средства без заключения в отношении них договора ОСАГО не относятся к обеспеченным транспортным средствам согласно пункту 1.7 ст. 1 Закона, в связи с чем указанные лица в случае наступления ДТП не имеют права оформлять такое происшествие без участия уполномоченных на то сотрудников соответствующего подразделения Национальной полиции в соответствии с пунктом 33.2 ст. 33 Закона.

Порядок оформления ДТП без привлечения полиции устанавливается п. 33.2 ст. 33 Закона Украины «Об ОСАГО».