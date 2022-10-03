Більший паливний бак і оновлення систем комфорту повинні допомогти зробити його машиною для подорожей.

Значна частина Північної півкулі наближається до зими, а це означає, що багато хто з нас готуються повісити у шафу спорядження для їзди на мотоциклі на кілька місяців. Але італійці хочуть, щоб ви їздили цілий рік, за будь-яких погодних умов, і новий Ducati Multistrada V4 Rally, схоже, стане тим мотоциклом, який зможе це дозволити.

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Ducati обладнали мотоцикл напівактивною підвіскою з ходом до 200 мм і заявили, що V4 Rally має спеціальний позашляховий режим Power Mode. Він також пропонує автоматичне вирівнювання, що значно покращує стійкість і комфорт. Ducati встановив посилені захисти двигуна та полегшені колеса, щоб ще більше підвищити позашляхові можливості.

Далекі поїздки та комфорт у довгостроковій перспективі були основними акцентами для Multistrada V4 Rally, який пропонує паливний бак об’ємом 36 літрів. Економія палива різна для різних існуючих моделей Multistrada, деякі досягають приблизно 17 кілометрів на літрі, тому запас ходу Rally може бути вражаючим – понад 600 кілометрів.

Під обтічником розташований двигун V4 Granturismo об’ємом 1158 куб.см, який видає 170 кінських сил і крутний момент 120 Нм.

Ducati розробив лобове скло мотоцикла з більшою висотою, а хвостова частина довша для більшого простору для ніг пасажира. Водій може опустити байк, коли він зупинився, використовуючи функцію «Easy Lift», яка занижує підвіску, щоб допомогти підняти велосипед із підставки.

Лінія Multistrada відома інноваціями в галузі безпеки, і новий Rally продовжить нести цей факел. Він має передній і задній адаптивний круїз-контроль з радарною підтримкою, моніторинг сліпих зон, освітлення поворотів, контроль колеса та контроль тяги. 6,5-дюймовий кольоровий дисплей приладової панелі є стандартним і пропонує навігацію, підтримку мобільного телефону та Bluetooth.

Ціни на новий Ducati Multistrada V4 Rally починаються з 31 495 доларів у Сполучених Штатах. Ця ціна включає кольорову схему Ducati Red, але покупці можуть оновити її до матового алюмінію та матового чорного за 31 995 доларів. Доступно багато оновлень, і Ducati традиційно пропонує екіпірування, щоб «насолодитися туристичними можливостями» нового V4 Rally.