Больший топливный бак и обновление систем комфорта должны помочь сделать его машиной для путешествий.

Большая часть Северного полушария приближается к зиме, а это означает, что многие из нас готовятся повесить в шкаф снаряжение для езды на мотоцикле на несколько месяцев. Но итальянцы хотят, чтобы вы ездили круглый год, при любых погодных условиях, и новый Ducati Multistrada V4 Rally, похоже, станет тем мотоциклом, который сможет это позволить.

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Ducati оборудовали мотоцикл полуактивной подвеской с ходом до 200 мм и заявили, что V4 Rally имеет специальный внедорожный режим Power Mode. Он также предлагает автоматическое выравнивание, что значительно улучшает устойчивость и комфорт. Ducati установил усиленную защиту двигателя и облегченные колеса, чтобы еще больше повысить внедорожные возможности.

Дальние поездки и комфорт в долгосрочной перспективе были основными акцентами для Multistrada V4 Rally, который предлагает топливный бак объемом 36 литров. Экономия топлива различна для разных существующих моделей Multistrada, некоторые достигают примерно 17 километров на литре, поэтому запас хода Rally может быть впечатляющим – более 600 километров.

Под обтекателем расположен двигатель V4 Granturismo объемом 1 158 куб.см, который выдает 170 лошадиных сил и крутящий момент 120 Нм.

Ducati разработал лобовое стекло мотоцикла с большей высотой, а хвостовая часть длиннее для большего пространства для ног пассажира. Водитель может опустить байк, когда он остановился, используя функцию “Easy Lift”, которая занижает подвеску, чтобы помочь поднять велосипед с подставки.

Линия Multistrada известна инновациями в области безопасности, и новый Rally продолжит нести этот факел. Он имеет передний и задний адаптивный круиз-контроль с радарной поддержкой, мониторинг слепых зон, освещение поворотов, контроль колеса и контроль тяги. 6,5-дюймовый цветной дисплей приборной панели является стандартным и предлагает навигацию, поддержку мобильного телефона и Bluetooth.

Цены на новый Ducati Multistrada V4 Rally начинаются с 31 495 долларов США в Соединенных Штатах. Эта цена включает в себя цветовую схему Ducati Red, но покупатели могут обновить ее до матового алюминия и матового черного за 31 995 долларов. Доступно много обновлений, и Ducati традиционно предлагает экипировку, чтобы “насладиться туристическими возможностями” нового V4 Rally.