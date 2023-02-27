Ducati найближчим часом не планує випускати електричний мотоцикл для споживачів.

Італійський бренд стане єдиним виробником електричних мотоциклів, які беруть участь у змаганнях FIM Enel MotoE World Cup цього року, і представив свій перший прототип електричного мотоцикла для проекту в червні.

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Але Джейсон Чіннок, виконавчий директор підрозділу Ducati у Північній Америці, сказав, що компанії ще потрібно зробити роботу над покращенням заряду акумулятора та продуктивності, перш ніж електробайк буде готовий до виставкових залів.

«Пройде кілька років», — сказав Чиннок Bloomberg Television. «Технології батареї справді немає».

Точка зору Чіннока суперечить не лише захопленню VW акумуляторами для електричних легкових автомобілів, але й захопленню електробайками конкурента Harley-Davidson Inc. У 2019 році компанія Harley випустила LiveWire — свою першу плагін-модель — і минулого року виділила свій підрозділ електричних мотоциклів, об’єднавши його з компанією спеціального призначення для створення LiveWire Group Inc.

Електрифікація вражає сегмент мотоциклів більш нерівномірно, ніж легкових автомобілів. У той час як Honda Motor Co нещодавно оголосила про плани випустити щонайменше 10 моделей по всьому світу до 2025 року, BMW AG наразі представила лише концептуальні мотоцикли.

Будучи одним із чотирьох брендів групи преміум-класу Volkswagen, які спільно використовують дослідницькі та виробничі ресурси, Ducati вивчає альтернативні види палива та інші технології, щоб зменшити свій вуглецевий слід. «Немає споживчого велосипеда, який знаходиться в розробці, тому що це ще дуже рано», — сказав Чіннок. «Для розвитку технології акумуляторів дійсно знадобиться час».