Ducati в ближайшее время не планирует производить электрический мотоцикл для потребителей.

Итальянский бренд станет единственным производителем электрических мотоциклов, участвующих в соревнованиях FIM Enel MotoE World Cup в текущем году, и представил свой первый прототип электрического мотоцикла для проекта в июне.

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Но Джейсон Чиннок, исполнительный директор подразделения Ducati в Северной Америке, сказал, что компании еще предстоит сделать работу по улучшению заряда аккумулятора и производительности, прежде чем электробайк будет готов к выставочным залам.

«Пройдет несколько лет», — сказал Чиннок Bloomberg Television. "Технологии батареи действительно нет".

Мнение Чиннока противоречит не только захвату VW аккумуляторами для электрических легковых автомобилей, но и захвату электробайками конкурента Harley-Davidson Inc. В 2019 году компания Harley выпустила LiveWire – свою первую плагин-модель – и в прошлом году выделила свое подразделение электрических мотоциклов, объединив его с компанией специального назначения для создания LiveWire Group Inc.

Электрификация поражает сегмент мотоциклов более неравномерно, чем легковых автомобилей. В то время как Honda Motor Co недавно объявила о планах выпустить по меньшей мере 10 моделей по всему миру до 2025 года, BMW AG представила лишь концептуальные мотоциклы.

Будучи одним из четырех брендов группы премиум-класса Volkswagen, совместно использующих исследовательские и производственные ресурсы, Ducati изучает альтернативные виды топлива и другие технологии, чтобы уменьшить свой углеродный след. "Нет потребительского велосипеда, который находится в разработке, потому что это еще очень рано", - сказал Чиннок. "Для развития технологии аккумуляторов действительно понадобится время".