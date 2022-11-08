Компанія Ducati розсекретила 3 оновлені модифікації, що належать до лінійки Scrambler: Icon, Full Throttle і Nightshit. Кожен мотоцикл відрізняється більш легкими двигуном та шасі. Також лінійка Ducati Scrambler 2023 отримала чимало стилістичних змін.

Кожен мотоцикл, як і раніше, оснащується двоциліндровим двигуном Desmodue. Але для нього підготували нові кришки для зчеплення (яке також зазнало деяких змін) та генератора змінного струму. Мотор після модернізації став легшим на 2,5 кілограма. Зчеплення тепер поєднує в собі 8 дисків, а натискання на важіль його керування стало м'якшим, що було досягнуто за рахунок заміни барабана перемикання передач.

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Шасі доповнюється новим маятником, що також зменшило загальну вагу мотоциклів. Задній амортизатор знаходиться ближче до центру, ніж на попередніх моделях. У Ducati зазначили, що всі три новинки мають більш спортивний вигляд. Це було досягнуто з допомогою відділення заднього підрамника від рами. Стандартно мотоцикли оснащуються ABS і підтримують 2 режими їзди: дорогою та мокрим асфальтом.

Версія Icon оснащується оновленим баком. Разом з нею запропоновано 6 варіантів забарвлення та додаткові можливості для персоналізації мотоцикла. Сидіння набуло більш обтічного вигляду, а кермо розташовується нижче.

Nightshift пропонує, за словами представників Ducati, витончене сидіння із прошитою темною шкірою. Попереду розміщений невеликий бризковик, а ззаду він відсутній. Колеса тепер повністю темні, а кермо відрізняється плоским перетином.

Остання модифікація, Full Throttle, вирізняється спортивним стилем, вкороченим переднім бризковиком, червоними бирками на колесах, оригінальними світлодіодними індикаторами та глушником.