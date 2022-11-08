Компания Ducati рассекретила три обновленные модификации, принадлежащие к линейке Scrambler: Icon, Full Throttle и Nightshit. Каждый мотоцикл отличается более легким двигателем и шасси. Также линейка Ducati Scrambler 2023 года получила немало стилистических изменений.

Каждый мотоцикл по-прежнему оснащается двухцилиндровым двигателем Desmodue. Но для него подготовили новые крышки для сцепления (которое также претерпело некоторые изменения) и генератора переменного тока. Мотор после модернизации стал легче на 2,5 килограмма. Сцепление теперь совмещает в себе 8 дисков, а нажатие на рычаг его управления стало более мягким, что было достигнуто за счет замены барабана переключения передач.

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Шасси дополняется новым маятником, что также уменьшило общий вес мотоциклов. Задний амортизатор находится поближе к центру, чем на предыдущих моделях. В Ducati отметили, что все три новинки выглядят более спортивно. Это было достигнуто за счет отделения заднего подрамника от рамы. Стандартно мотоциклы оснащаются ABS и поддерживают 2 режима езды: по дороге и мокрому асфальту.

Версия Icon оснащается обновленным баком. Вместе с ней предложены 6 вариантов окраски и дополнительные возможности для персонализации мотоцикла. Сидение приобрело более обтекаемый вид, а руль располагается ниже.

Nightshift предлагает, по словам представителей Ducati, изящное сиденье с прошитой темной кожей. Впереди расположен небольшой брызговик, а сзади он отсутствует. Колеса теперь полностью темные, а руль отличается плоским сечением.

Последняя модификация Full Throttle отличается спортивным стилем, укороченным передним брызговиком, красными бирками на колесах, оригинальными светодиодными индикаторами и глушителем.