Наприкінці листопада "Скеля" подарував автомобіль одному з глядачів свого нового фільму під час благодійного показу. Цього разу він потішив чотириколісним подарунком вже не незнайомця, а близьку людину.

В обох випадках актору дістались щирі обійми, тому якщо вам бракує контактних емоцій – просто подаруйте комусь машину. А якщо розповісте про це у своєму Instagram – ще й нових підписників отримаєте.

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Дуейн “Скеля” Джонсон протягом багатьох років очолював кілька списків найкращих акторів за версією Forbes, станом на 2021 рік його статки сягають 400 мільйонів доларів. Таким чином, він може дозволити собі отримати будь-що. Але він робить не лише це, а й добре ставиться до всіх навколо.

Після того, як на День подяки він подарував свій тюнінгований Ford F-150 Raptor щасливому шанувальнику, актор не зупинився та продовжив ділитись святковим настроєм. Голомозий Санта приніс своїй мамі Аті білосніжний Cadillac CT5. Хоч люба матуся, звісно, “заслуговує на щось набагато краще”, каже актор. Тут варто додати, що три роки тому, на Різдво, він подарував матері будинок.

Актор зазначив, що не сприймає свої статки, як належне, оскільки його родина знала важкі часи. “Я так вдячний, що можу зробити щось подібне для своєї мами, у якої було пекельне життя”.

CT5 – це середньорозмірний кросовер 2020 року від преміум бренду Cadillac. Базова модель коштує 36 000 доларів у США й оснащується 2-літровим турбомотором потужністю 235 к.с. Більш продуктивна версія пропонує 3-літровий двигун V6 з віддачею у 330 к.с.