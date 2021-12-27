В конце ноября "Скала" подарил автомобиль одному из зрителей своего нового фильма во время благотворительного показа. На этот раз он порадовал четырехколесным подарком уже не незнакомца, а близкого человека.

В обоих случаях актеру достались искренние объятия, поэтому если вам не хватает контактных эмоций – просто подарите кому-то машину. А если расскажете об этом в своем Instagram – еще и новых подписчиков получите.

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Дуэйн "Скала" Джонсон на протяжении многих лет возглавлял несколько списков лучших актеров по версии Forbes, по состоянию на 2021 год его состояние достигает 400 миллионов долларов. Таким образом, он может позволить себе получить что угодно. Но он делает не только это, но и хорошо относится ко всем вокруг.

После того, как на День благодарения он подарил свой тюнингованный Ford F-150 Raptor счастливому поклоннику, актер не остановился и продолжил делиться праздничным настроением. Лысый Санта принес своей маме Ати белоснежный Cadillac CT5. Хотя любимая мамочка, конечно, "заслуживает чего-то гораздо лучшего", говорит актер. Тут стоит добавить, что три года назад, на Рождество, он подарил матери дом.

Актер отметил, что не воспринимает свое состояние, как должное, поскольку его семья знала трудные времена. “Я так благодарен, что могу сделать что-то подобное для своей мамы, у которой была адская жизнь”.

CT5 – это среднеразмерный кроссовер 2020 года от премиум бренда Cadillac. Базовая модель стоит 36 000 долларов в США и оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 235 л. с. Более производительная версия предлагает 3-литровый двигатель V6 с отдачей в 330 л. с.