Румунська марка Dacia, яка входить до Групи Renault і продає в Європі моделі зі знайомими нам назвами Duster, Logan та Sandero, змінила фірмовий стиль – тепер вона має нову емблему.

Логотип отримав назву Dacia Link й складається з двох стилізованих літер D та C, які є в назві бренду, причому вони інтегровані у решітку радіатора. У компанії заявили, що це один з перших випадків в автопромі, коли нова айдентика впроваджується на всі моделі одночасно. Змінився логотип і на кермі – він тепер теж є назвою марки.

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Заодно до палітри додали новий фірмовий сірий відтінок Monolith Grey для рейлінгів та інших елементів екстер’єру Sandero Stepway та Duster, а також «землистий» колір Lichen Khaki, який натякає на зв’язок Dacia з природою. Нові логотипи та оновлені решітки радіатора почнуть встановлювати на всі моделі Dacia вже з 16 червня.

Втім, Dacia не обмежилася лише змінами в дизайні та оголосила, що вона стане першою маркою Групи Renault, яка обмежить максимальну швидкість всіх своїх автомобілів на позначці 180 км/год. Втім, у найближчому майбутньому на всіх автомобілях концерну Renault з’явиться такий обмежувач. Виняток зроблять тільки для спорткарів Alpine.