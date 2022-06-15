Румынская марка Dacia, входящая в Группу Renault и продающая в Европе модели со знакомыми нам названиями Duster, Logan и Sandero, изменила фирменный стиль – теперь у нее новая эмблема.

Логотип получил название Dacia Link и состоит из двух стилизованных букв D и C, которые есть в названии бренда, причем они интегрированы в радиаторную решетку. В компании заявили, что это один из первых случаев в автопроме, когда новая айдентика внедряется на все модели одновременно. Сменился логотип и на руле – он теперь тоже является названием марки.

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Заодно в палитру добавили новый фирменный серый оттенок Monolith Grey для рейлингов и других элементов экстерьера Sandero Stepway и Duster, а также “землистый” цвет Lichen Khaki, намекающий на связь Dacia с природой. Новые логотипы и обновленные радиаторные решетки начнут устанавливать на все модели Dacia уже с 16 июня.

Впрочем, Dacia не ограничилась лишь изменениями в дизайне и объявила, что она станет первой маркой Группы Renault, которая ограничит максимальную скорость всех своих автомобилей на отметке 180 км/ч. Впрочем, в ближайшем будущем на всех автомобилях концерна Renault появится такой ограничитель. Исключение сделают только для спортивных автомобилей Alpine.