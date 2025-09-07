Duster отримає двигун на трьох видах пального

Dacia продовжує зміцнювати позиції на європейському ринку. Після успіху з електричним Spring та анонсу кросовера Bigster компанія переходить на новий рівень ефективності. Ключем до цього став запуск у виробництво інноваційного двигуна HORSE HR12 про який пише motor.es.

Перший у світі LPG із безпосереднім уприскуванням

HR12 — це 1,2-літровий трициліндровий турбомотор, який здатний працювати на трьох видах пального: бензині, зрідженому нафтовому газі (LPG) та електроенергії. Його головна інновація — перша у світі система безпосереднього уприскування LPG, яка забезпечує кращу продуктивність та економічність у порівнянні з традиційним непрямим уприскуванням.

До двигуна інтегровано 48-вольтовий стартер-генератор, що додає крутного моменту під час розгону та знижує витрату палива. Потужність установки становить 140 к.с., а рівень викидів CO₂ під час роботи на газі на 9% нижчий, ніж на бензині.

Масштабне виробництво

Щороку планується випускати до 450 тисяч моторів. Більшість із них залишатимуться в Румунії для моделей Dacia, зокрема нового Duster, але частина поїде і на інші заводи групи Renault, зокрема для Jogger, який вироблятиметься в Марокко. Новинка відповідає стандарту Euro 7, тож залишатиметься актуальною і після 2027 року.