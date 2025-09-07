Duster получит двигатель на трех видах топлива

Dacia продолжает укреплять позиции на европейском рынке. После успеха с электрическим Spring и анонса кроссовера Bigster компания переходит на новый уровень эффективности. Ключом к этому стал запуск в производство инновационного двигателя HORSE HR12 о котором пишет motor.es.

Первый в мире LPG с непосредственным впрыском

HR12 - это 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор, который способен работать на трех видах топлива: бензине, сжиженном нефтяном газе (LPG) и электроэнергии. Его главная инновация - первая в мире система непосредственного впрыска LPG, которая обеспечивает лучшую производительность и экономичность по сравнению с традиционным косвенным впрыском.

К двигателю интегрирован 48-вольтовый стартер-генератор, что добавляет крутящего момента при разгоне и снижает расход топлива. Мощность установки составляет 140 л.с., а уровень выбросов CO₂ при работе на газе на 9% ниже, чем на бензине.

Масштабное производство

Ежегодно планируется выпускать до 450 тысяч моторов. Большинство из них будут оставаться в Румынии для моделей Dacia, в частности нового Duster, но часть поедет и на другие заводы группы Renault, в частности для Jogger, который будет производиться в Марокко. Новинка соответствует стандарту Euro 7, поэтому будет оставаться актуальной и после 2027 года.