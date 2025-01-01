Dacia Duster получит полноприводную электрическую версию

Как отмечает Autocar, ожидается, что полностью электрический Dacia Duster дебютирует в ноябре. Вполне вероятно, что впоследствии электрокроссовер будет доступен и в Украине, поскольку его версия с ДВС продается у нас под брендом Renault.

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В основе электрической версии лежит платформа CMF-BEV – новая модельная платформа альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, уже используемая в Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech и будущем Twingo. Она является адаптацией традиционной архитектуры CMF-B, на которой построен бензиновый Duster.

Такой подход позволит бренду Dacia существенно снизить затраты на разработку и производство, поскольку часть технологических решений остается общей для всех версий. Платформа CMF-BEV позволит электрическому Duster иметь полный привод, ведь поддерживает расположение двух электромоторов.

Сообщается, что кроме электрической версии, румынский автопроизводитель ведет работу над новой гибридной версией внедорожника, что будет иметь электромотор на задней оси для обеспечения полного привода. Такая модель станет альтернативой для тех, кто не хочет покупать электромобиль. Отмечается, что гибридная версия должна появиться раньше электрической.

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Dacia не сообщила, планирует ли она производить электрические автомобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания на одном заводе. Однако, компания рекламирует общность своих текущих основных моделей как инструмент для снижения цен, поскольку она может производить их все на одной линии и таким образом значительно экономить производственные расходы.