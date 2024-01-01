Новый Logan 2026 попал на фото шпионов

Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на Motor.es. Новый Logan тестируют на юге Европы. Презентация обновленного седана и его собрата в кузове хэтчбек Sandero состоится в конце 2025 года, а продажи модели стартуют в начале 2026-го.

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В ЕС седан, по-прежнему, будет продаваться под брендом Dacia. А вот Renault Logan не планируется, ведь эта версия модели эволюционировала в седан Renault Taliant, который продается в Украине.

Седан Dacia Logan 2026 частично оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что он не слишком изменится внешне. Авто будет отличаться измененными передним бампером и фарами, а сзади обновят фонари.

На фото салона можно заметить увеличенный сенсорный дисплей. Кроме того, могут улучшить внутреннюю отделку и расширить перечень систем безопасности.

Новая Dacia Logan сохранит 1,0-литровый бензиновый турбомотор, который сейчас предлагают в версиях на 90 и 100 сил. Останется в линейке и вариант с заводским ГБО, а вот гибридную установку от Duster не стоит ожидать. Седан будет доступен с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.