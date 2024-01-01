Новий Logan 2026 потрапив на фото шпигунів

Про це повідомляє focus.ua з посиланням на Motor.es. Новий Logan тестують на півдні Європи. Презентація оновленого седана і його побратима в кузові хетчбек Sandero відбудеться в кінці 2025 року, а продажі моделі стартують на початку 2026-го.

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В ЄС седан, як і раніше, продаватиметься під брендом Dacia. А от Renault Logan не планується, адже ця версія моделі еволюціонувала в седан Renault Taliant, який продається в Україні.

Седан Dacia Logan 2026 частково обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що він не надто зміниться зовні. Авто відрізнятиметься зміненими переднім бампером та фарами, а ззаду оновлять ліхтарі.

На фото салону можна помітити збільшений сенсорний дисплей. Крім того, можуть покращити внутрішнє оздоблення та розширити перелік систем безпеки.

Нова Dacia Logan збереже 1,0-літровий бензиновий турбомотор, який зараз пропонують у версіях на 90 та 100 сил. Залишиться в лінійці і варіант із заводським ГБО, а от гібридну установку від Duster не варто очікувати. Седан буде доступний із 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором.