Новый Renault Boreal будет братом Dacia Bigster: фото

Недавно компания Renault раскрыла название своего будущего внедорожника C-сегмента. Фотографы-шпионы Carscoops уже запечатлели модель, дебют которой состоится позже в этом году в Бразилии.

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Хотя тестовый прототип имеет сплошной камуфляж, он очень напоминает Dacia Bigster с внешностью Renault. Несмотря на это, Boreal отличается решеткой радиатора с традиционным логотипом Renault, новый бампер с широким воздухозаборником и фальшивые задние ручки.

Дело в том, что Dacia Bigster, как и Duster, имеет скрытые ручки, интегрированные в отделку задней стойки. Сзади также есть заметные изменения, в частности, иной бампер и уникальный спойлер, не имеющий углубления по центру. Кроме того, следует ожидать появление иных фонарей на серийной версии кроссовера.

Фотографий интерьера нет, но ожидается, что салон будет идентичен модели от Dacia с 10,1-дюймовой информационно-развлекательной системой, а также 7- или 10-дюймовой цифровой панелью приборов. Относительно линейки силовых агрегатов, ситуация не такая очевидная.

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Bigster предлагает ассортимент гибридных вариантов, включая базовый 1,2-литровый трехцилиндровый мягкий гибрид мощностью 130 л.с., а также полноценный гибрид с 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с комбинированной мощностью 155 лошадиных сил. Однако, вероятно, Renault Boreal может получить обычные бензиновые версии, которые будут доступны только на некоторых рынках.