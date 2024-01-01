Renault готовит новый внедорожник Boreal: подробности

Компания Renault говорит, что кроссовер будет представителем Сегмента и будет продаваться на 70 рынках. Сначала модель будет запущена в Латинской Америке.

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По словам автопроизводителя, Boreal символизирует переход Renault к высшему классу, а его название вызывает представление о бескрайних просторах и силу стихий. Этот внедорожник будет демонстрировать амбиции бренда Renault.

Название автомобиля происходит из французского языка и указывает на его корни. Как рассказывает Renault, оно идеально воплощает ценности, которые символизирует этот внедорожник: технологии, статус и комфорт. Новый Renault Boreal официально представят в Бразилии уже в ближайшие месяцы.

Напомним: Renault обновила кроссовер Austral