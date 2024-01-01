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Renault готує новий позашляховик Boreal: подробиці

Французький автовиробник поділився першими подробицями про новий високотехнологічний позашляховик, що продаватиметься за межами Європи. Новинка отримала назву Boreal й дебютує у 2027 році.
Renault анонсує новий кросовер Boreal: що це за автомобіль - Auto24

ФОТО: Renault|

Renault Boreal

Данило Северенчук
logo29 квітня, 08:40
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Компанія Renault каже, що кросовер буде представником Сегменту й продаватиметься на 70 ринках. Спершу модель буде запущена в Латинській Америці.

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За словами автовиробника, Boreal символізує перехід Renault до вищого класу, а його назва викликає уявлення про безкраї простори та силу стихій. Цей позашляховик демонструватиме амбіції бренду Renault.

Назва автомобіля походить з французської мови й вказує на її коріння. Як розповідає Renault, вона ідеально втілює цінності, які символізує цей позашляховик: технології, статус та комфорт. Новий Renault Boreal офіційно представлять у Бразилії вже найближчими місяцями.

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