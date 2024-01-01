Renault готує новий позашляховик Boreal: подробиці

Компанія Renault каже, що кросовер буде представником Сегменту й продаватиметься на 70 ринках. Спершу модель буде запущена в Латинській Америці.

Читайте також: Автівки Renault відрізнятимуться унікальним звуком

За словами автовиробника, Boreal символізує перехід Renault до вищого класу, а його назва викликає уявлення про безкраї простори та силу стихій. Цей позашляховик демонструватиме амбіції бренду Renault.

Назва автомобіля походить з французської мови й вказує на її коріння. Як розповідає Renault, вона ідеально втілює цінності, які символізує цей позашляховик: технології, статус та комфорт. Новий Renault Boreal офіційно представлять у Бразилії вже найближчими місяцями.

Нагадаємо: Renault оновила кросовер Austral