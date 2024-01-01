Автівки Renault відрізнятимуться унікальним звуком

Renault повідомила, що угода продовжена ще на чотири роки й це означає, що всі автомобілі бренду, створені до 2028 року включно, матимуть унікальне звучання, яке створюватиме приємний користувацький досвід для водіїв.

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Жан-Мішель Жарр — художник і композитор, звукорежисер і піонер електронної музики. Саме завдяки його діяльності останні моделі Renault отримали свою ідентичність та інноваційне ДНК.

Жан-Мішель Жарр та очільник Renault Лука де Мео

Повідомляється, що Жарр у співпраці з відділом дизайну UX/UI та інженерним відділом Technocentre, а також постачальниками аудіосистем та іншими партнерами проєктуватиме та розроблятиме аудіоінтерфейс, а також створюватиме нові звуки та нові музичні враження для консолідації та збагачення звуку Renault.

Перший етап партнерства, що почалось у 2022 році, вже створив справжню звукову унікальність автомобілів Renault. Зокрема, електричні моделі, як от Renault 5, Megane E-Tech, або Scenic E-Tech, а також гібриди (Rafale, Austral, Symbioz) мають унікальний звук, що привертає увагу пішоходів, а також мелодію для привітання водія.

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Водночас новий етап співпраці передбачає інтеграцію штучного інтелекту, щоб забезпечити виняткову чистоту звуку. Очікується, що пасажири зможуть насолодитися тонкою гармонією звукового середовища, й саме ця риса суттєво відрізнятиме моделі Renault від інших автомобілів.