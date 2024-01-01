Автомобили Renault будут отличаться уникальным звуком

Renault сообщила, что соглашение продлено еще на четыре года и это означает, что все автомобили бренда, созданные до 2028 года включительно, будут иметь уникальное звучание, которое будет создавать приятный пользовательский опыт для водителей.

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Жан-Мишель Жарр - художник и композитор, звукорежиссер и пионер электронной музыки. Именно благодаря его деятельности последние модели Renault получили свою идентичность и инновационное ДНК.

Жан-Мишель Жарр и глава Renault Лука де Мео

Сообщается, что Жарр в сотрудничестве с отделом дизайна UX/UI и инженерным отделом Technocentre, а также поставщиками аудиосистем и другими партнерами будет проектировать и разрабатывать аудиоинтерфейс, а также создавать новые звуки и новые музыкальные впечатления для консолидации и обогащения звука Renault.

Первый этап партнерства, что началось в 2022 году, уже создал настоящую звуковую уникальность автомобилей Renault. В частности, электрические модели, такие как Renault 5, Megane E-Tech, или Scenic E-Tech, а также гибриды (Rafale, Austral, Symbioz) имеют уникальный звук, привлекающий внимание пешеходов, а также мелодию для приветствия водителя.

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В то же время новый этап сотрудничества предусматривает интеграцию искусственного интеллекта, чтобы обеспечить исключительную чистоту звука. Ожидается, что пассажиры смогут насладиться тонкой гармонией звуковой среды, и именно эта черта будет существенно отличать модели Renault от других автомобилей.