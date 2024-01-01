Renault обновила кроссовер Austral

Renault Austral представили еще в 2022 году. Данный автомобиль является представителем сегмента C-SUV и является одной из самых больших моделей в классе. Теперь французский автопроизводитель решил придать кроссоверу новый дизайн и улучшить его технологичность.

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Автомобиль получил существенное обновление внешнего вида. Основные изменения передней части коснулись капота, бампера с уникальным тиснением в форме маленьких ромбов и решетки радиатора. В результате новый Austral получил характерную внешность, что роднит его с Rafale и Espace.

Передние и задние элементы оптики также подверглись обновлению и теперь оснащены технологией Adaptive LED Vision в стандартной комплектации. Renault Austral, по-прежнему доступен в цветах Gloss Schist Grey, Starry Black, Pearl White и Flame Red, но предлагается также в двух новых цветах: Ultramarine Blue и Satin Pearl White.

В то же время флагманская комплектация Esprit Alpine доступна в исполнении Satin Schist Grey и Satin Pearl White. Кроме того, двухцветный вариант отделки с черной крышей был достаточно популярным среди европейских покупателей, поэтому компания Renault решила сделать данную опцию стандартной для базового уровня оснащения Techno.

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Как и Renault Espace, обновленный Austral получил технологию распознавания водителя. Она работает благодаря небольшой камере, встроенной в левой передней стойке кузова. Чтобы активировать эту функцию, водитель должен сначала создать профиль с мультимедийным экраном и в дальнейшем данные настройки будут включаться автоматически, когда водитель садится в автомобиль.

Кроме этого, салон кроссовера получил новые передние сиденья с лучшей боковой поддержкой и обивкой, выполненной на 98% из переработанных материалов. Инженеры также улучшили шумоизоляцию, благодаря новым уплотнителям дверей. Система OpenR сочетает 12-дюймовую цифровую панель приборов с 9- или 12,3-дюймовым мультимедийным экраном, в зависимости от комплектации. Информационно-развлекательная система поддерживает подключение Android Auto и Apple CarPlay и имеет встроенные сервисы Google.

Главной особенностью интерьера Austral является сдвижной задний ряд сидений, который может двигаться на 16 см и откидываться в трех положениях. Это позволяет создать больше пространства для пассажиров заднего ряда, или увеличить объем багажника. Он меняется в зависимости от типа трансмиссии и составляет от 527 до 1736 литров с полностью гибридной установкой, или от 555 до 1761 литра в версии Mild Hybrid.

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Также инженеры Renault улучшили управляемость авто, путем установки новых амортизаторов. Кроме 19- и 20-дюймовых дисков с алмазной огранкой, стандартный размер шин теперь составляет 18 дюймов для комплектации Evolution.

Renault Austral доступен с двумя вариантами силовой установки: мягкой гибридной и классической гибридной Вариант Mild Hybrid мощностью 160 л.с. состоит из 4-цилиндрового 1,3-литрового бензинового двигателя с прямым впрыском и турбонаддувом, который работает в паре со стартер-генератором, сочетающийся с автоматической коробкой передач типа CVT, а также литий-ионной батареей 12 В. Компания говорит, что смешанное потребление топлива этого агрегата составляет 6,2 литра на 100 километров.

В то же время полностью гибридный силовой агрегат E-Tech мощностью 200 л.с. состоит из трехцилиндрового 1,2-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, развивающего 130 л.с. и 205 Нм крутящего момента, и двух электродвигателей: главный электродвигатель имеет мощность 50 кВт (70 л.с. и 205 Нм) и питается от литий-ионной батареи 2 кВт-ч/400 В. Этот двигатель предназначен для электропривода.

Второй электродвигатель является высоковольтным стартер-генератор. Этот двигатель запускает двигатель внутреннего сгорания и управляет переключением передач. Стандартное потребление топлива гибрида в смешанном цикле составляет 4,7 л/100 км.

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Гибридный Austral имеет несколько режимов движения: полностью электрический, комбинированный, e-drive - электромотор приводит в движение колеса, а двигатель внутреннего сгорания заряжает аккумулятор, а также режим движения от ДВС и рекуперации энергии. Напоследок, Renault Austral получил технологию 4Control Advanced, что позволяет управлять всеми колесами и положительно влияет на радиус разворота модели, а также 32 системы помощи водителю.