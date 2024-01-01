Renault представила "заряженный" электрический хот-хэтч R5 Turbo 3E

После успеха электрического Renault 5 E-Tech, французский автопроизводитель решил создать высокопроизводительную версию модели. Новинка получила название Renault 5 Turbo 3E и отличается от обычной модели экстремальным дизайном и уникальной платформой.

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Компания говорит, что самый мощный автомобиль бренда появится в шоурумах уже в 2027 году. Узнать модель можно по широкому обвесу и схожему с Renault 5 дизайну, но в основу модели была положена совсем другая алюминиевая 800-вольтовая платформа, разработки Alpine.

Как и в оригинальный R5 Turbo 1980-х годов, электромобиль имеет задний привод, причем электромоторы по 200 кВт (272 л.с.) встроены прямо в колеса. Общая мощность силовой установки составляет 540 л.с. и 4800 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы машина весом 1450 килограммов достигала первой сотни всего за 3,5 секунды.

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Трансмиссия питается от батареи на 70 кВт-ч, что обеспечивает 400 км запаса хода и поддерживает заряд до 350 кВт. Ее можно зарядить от 15 до 80 процентов всего за 15 минут. Автопроизводитель говорит, что хэтчбек имеет режимы вождения Snow, Regular, Sport и даже режим Race с дрифтовым ассистентом.

Салон Renault 5 Turbo 3E имеет объединенные 10,1-дюймовую цифровую панель и 10,25-дюймовый экран мультимедиа, ковшеобразные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности, карбоновую отделку панелей и вертикальный ручник, как дань раллийным традициям.

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Компания Renault будет предлагать R5 Turbo 3E в цветах, напоминающих ливрею Tour de Corse 1982 года оригинального Turbo, но покупатели также смогут персонализировать свое авто в зависимости от собственных предпочтений. Стоимость модели не раскрывается, но автопроизводитель вскоре начнет прием предварительных заказов. В то же время первые поставки клиентам запланированы на 2027 год.