Renault представила “заряджений” електричний хот-хетч R5 Turbo 3E

Після успіху електричного Renault 5 E-Tech, французький автовиробник вирішив створити високопродуктивну версію моделі. Новинка отримала назву Renault 5 Turbo 3E й відрізняється від звичайної моделі екстримальним дизайном та унікальною платформою.

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Компанія каже, що найпотужніший автомобіль бренду з’явиться в шоурумах вже у 2027 році. Впізнати модель можна за широким обвісом й подібним до Renault 5 дизайном, але в основу моделі було покладено зовсім іншу алюмінієву 800-вольтну платформу, розробки Alpine.

Як і в оригінальний R5 Turbo 1980-х років, електромобіль має задній привід, причому електромотори по 200 кВт (272 к.с.) вбудовані прямо в колеса. Загальна потужність силової установки становить 540 к.с. й 4800 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби автівка вагою 1450 кілограмів досягала першої сотні всього за 3,5 секунди.

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Трансмісія живиться від батареї на 70 кВт-год, що забезпечує 400 км запасу ходу та підтримує заряд до 350 кВт. Її можна зарядити від 15 до 80 відсотків всього за 15 хвилин. Автовиробник каже, що хетчбек має режими водіння Snow, Regular, Sport та навіть режим Race з дрифтовим асистентом.

Салон Renault 5 Turbo 3E має поєднані 10,1-дюймову цифрову панель та 10,25-дюймовий екран мультимедіа, ківшеподібні сидіння з шеститочковими пасками безпеки, карбонову обробку панелей та вертикальний ручник, як данину ралійним традиціям.

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Компанія Renault пропонуватиме R5 Turbo 3E в кольорах, що нагадують ліврею Tour de Corse 1982 року оригінального Turbo, але покупці також зможуть персоналізувати своє авто залежно від власних вподобань. Вартість моделі не розкривається, але автовиробник незабаром почне прийом попередніх замовлень. Водночас перші поставки клієнтам заплановані на 2027 рік.