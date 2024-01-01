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Росіяни вважають, що Renault має заплатити АвтоВАЗу 1,3 мільярда доларів

Генеральний директор АвтоВАЗу заявив, що Renult має компенсувати понад 1,3 мільярда доларів інвестицій російського наукового дослідницького центру НАМІ, якщо компанія захоче повернутись на ринок РФ.
Росіяни вимагатимуть з Renault "компенсацій" в $1,3 млрд, якщо автовиробник повернеться в РФ - Auto24

Колишній завод Renault у Москві

Данило Северенчук
logo28 лютого, 17:50
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До початку повномасштабного вторгення РФ в Україну, концерн Renault мав контрольний пакет акцій в 68% компанії АвтоВАЗ та контролював 30% від усього автомобільного ринку Росії. Після початку війни компанія продала свої активи російському автомобільному дослідницькому центру НАМІ за символічну ціну в 1 рубль, (що приблизно становить 1 цент).

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У зв’язку з останніми подіями на світовій політичній арені, деякі західні компанії розглядають можливість повернення на ринок Росії. Очільник АвтоВАЗу Максим Соколов заявив російському інформаційному агенству ТАСС, що у 2023 році НАМІ інвестувала в АвтоВАЗ близько 27,5 мільярдів рублів (~311 мільйонів доларів), а у 2024 році – майже 40 мільярдів рублів (~453 мільйони доларів).

Він також додав, що цього року буде інвестовано ще 45 мільярдів рублів (~510 мільйонів доларів) і якщо компанія Renault повернеться у РФ, вона має “відшкодувати” ці кошти, оскільки французький концерн щорічно інвестував лише 20-22 мільярди рублів (~226-249 мільйонів доларів) до свого виходу.

“Вкладення НАМІ перевищують середньорічні обсяги інвестицій, які були зроблені, коли Renault була акціонером на початку 20-х років. Отже, зрозуміло, що ці інвестиції доведеться якимось чином відшкодовувати після повернення”, — сказав Максимов.

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Водночас Renault Group не надає жодних ознак того, що хоче повернутись на ринок Росії. Business Insider зазначає, що компанія “не передбачає жодних змін у короткостроковій перспективі” щодо повернення у РФ, тож росіянам, як мінімум, не слід розраховувати на омріяне “повернення інвестицій”.

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