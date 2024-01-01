Росіяни вважають, що Renault має заплатити АвтоВАЗу 1,3 мільярда доларів

До початку повномасштабного вторгення РФ в Україну, концерн Renault мав контрольний пакет акцій в 68% компанії АвтоВАЗ та контролював 30% від усього автомобільного ринку Росії. Після початку війни компанія продала свої активи російському автомобільному дослідницькому центру НАМІ за символічну ціну в 1 рубль, (що приблизно становить 1 цент).

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У зв’язку з останніми подіями на світовій політичній арені, деякі західні компанії розглядають можливість повернення на ринок Росії. Очільник АвтоВАЗу Максим Соколов заявив російському інформаційному агенству ТАСС, що у 2023 році НАМІ інвестувала в АвтоВАЗ близько 27,5 мільярдів рублів (~311 мільйонів доларів), а у 2024 році – майже 40 мільярдів рублів (~453 мільйони доларів).

Він також додав, що цього року буде інвестовано ще 45 мільярдів рублів (~510 мільйонів доларів) і якщо компанія Renault повернеться у РФ, вона має “відшкодувати” ці кошти, оскільки французький концерн щорічно інвестував лише 20-22 мільярди рублів (~226-249 мільйонів доларів) до свого виходу.

“Вкладення НАМІ перевищують середньорічні обсяги інвестицій, які були зроблені, коли Renault була акціонером на початку 20-х років. Отже, зрозуміло, що ці інвестиції доведеться якимось чином відшкодовувати після повернення”, — сказав Максимов.

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Водночас Renault Group не надає жодних ознак того, що хоче повернутись на ринок Росії. Business Insider зазначає, що компанія “не передбачає жодних змін у короткостроковій перспективі” щодо повернення у РФ, тож росіянам, як мінімум, не слід розраховувати на омріяне “повернення інвестицій”.