Укр
Ру

Россияне считают, что Renault должен заплатить АвтоВАЗу 1,3 миллиарда долларов

Генеральный директор АвтоВАЗа заявил, что Renult должен компенсировать более 1,3 миллиарда долларов инвестиций российского научного исследовательского центра НАМИ, если компания захочет вернуться на рынок РФ.
Россияне потребуют с Renault "компенсаций" в $1,3 млрд, если автопроизводитель вернется в РФ - Auto24

Бывший завод Renault в Москве

Даниил Северенчук
logo28 февраля, 17:50
logo0
logo0 мин

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, концерн Renault имел контрольный пакет акций в 68% компании АвтоВАЗ и контролировал 30% от всего автомобильного рынка России. После начала войны компания продала свои активы российскому автомобильному исследовательскому центру НАМИ за символическую цену в 1 рубль, (что примерно составляет 1 цент).

Подробнее: Renault выходит из России и дарит ей все свои заводы

В связи с последними событиями на мировой политической арене, некоторые западные компании рассматривают возможность возвращения на рынок России. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил российскому информационному агентству ТАСС, что в 2023 году НАМИ инвестировала в АвтоВАЗ около 27,5 миллиарда рублей (~311 миллионов долларов), а в 2024 году – почти 40 миллиардов рублей (~453 миллиона долларов).

Он также добавил, что в этом году будет инвестировано еще 45 миллиардов рублей (~510 миллионов долларов) и если компания Renault вернется в РФ, она должна “возместить” эти средства, поскольку французский концерн ежегодно инвестировал только 20-22 миллиарда рублей (~226-249 миллионов долларов) до своего выхода.

“Вложения НАМИ превышают среднегодовые объемы инвестиций, которые были сделаны, когда Renault была акционером в начале 20-х годов. Так что, понятно, что эти инвестиции придется каким-то образом возмещать после возвращения”, — сказал Максимов.

Также интересно: Россияне в Подмосковье наладили несанкционированный выпуск автомобилей Mercedes-Benz

В то же время Renault Group не предоставляет никаких признаков того, что хочет вернуться на рынок России. Business Insider отмечает, что компания “не предусматривает никаких изменений в краткосрочной перспективе” по возвращению в РФ, поэтому россиянам, как минимум, не следует рассчитывать на желанное “возвращение инвестиций”.

#Aвтобизнес #Renault #Производство автомобилей #Lada #Фото #Новости #ВАЗ