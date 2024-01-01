Россияне считают, что Renault должен заплатить АвтоВАЗу 1,3 миллиарда долларов

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, концерн Renault имел контрольный пакет акций в 68% компании АвтоВАЗ и контролировал 30% от всего автомобильного рынка России. После начала войны компания продала свои активы российскому автомобильному исследовательскому центру НАМИ за символическую цену в 1 рубль, (что примерно составляет 1 цент).

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В связи с последними событиями на мировой политической арене, некоторые западные компании рассматривают возможность возвращения на рынок России. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил российскому информационному агентству ТАСС, что в 2023 году НАМИ инвестировала в АвтоВАЗ около 27,5 миллиарда рублей (~311 миллионов долларов), а в 2024 году – почти 40 миллиардов рублей (~453 миллиона долларов).

Он также добавил, что в этом году будет инвестировано еще 45 миллиардов рублей (~510 миллионов долларов) и если компания Renault вернется в РФ, она должна “возместить” эти средства, поскольку французский концерн ежегодно инвестировал только 20-22 миллиарда рублей (~226-249 миллионов долларов) до своего выхода.

“Вложения НАМИ превышают среднегодовые объемы инвестиций, которые были сделаны, когда Renault была акционером в начале 20-х годов. Так что, понятно, что эти инвестиции придется каким-то образом возмещать после возвращения”, — сказал Максимов.

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В то же время Renault Group не предоставляет никаких признаков того, что хочет вернуться на рынок России. Business Insider отмечает, что компания “не предусматривает никаких изменений в краткосрочной перспективе” по возвращению в РФ, поэтому россиянам, как минимум, не следует рассчитывать на желанное “возвращение инвестиций”.