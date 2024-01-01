Тест-драйв Renault Taliant: меньший брат "Мегана"

Бюджетные седаны потихоньку покинули украинский рынок, поэтому Renault Taliant, который появился в начале 2025 года, теперь почти в гордом одиночестве. Как и раньше, технически он копирует Dacia Logan, который продается в Европе и производится в Румынии.

Украинский вариант тоже оттуда, но спереди получил “лицо” от Renault. Оно очень напоминает седан Megane, который несколько лет назад продавался в украинских автосалонах. В частности, благодаря решетке радиатора и фарам подобной формы (хотя и без фирменной световой подписи в форме буквы С под ними).

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Где-то посередине

Теперь о размерах: нынешний Taliant в длину 439 см – это 5 см больше Logan предыдущего поколения и на целых 23,5 см меньше Megane Sedan, который в Украине недоступен, хотя в той же Польше продается под именем Grandcoupe. В то же время новичок всего на 1,5 см ниже предшественника, но имеет на 1,5 см большую колесную базу. То есть в салоне у него больше места.

А еще Taliant очень неплохой приспособлен к плохим украинским дорогам, потому что имеет клиренс 178 мм (у Logan был 145 мм, но с полной загрузкой). Это лучше, чем у многих европейских кроссоверов.

Renault Taliant предлагается у нас на рынке в двух комплектациях: Authentic и Evolution. Внешне они отличаются размером колесных дисков – в первом случае на 15 дюймов, во втором - на 16 дюймов. Хотя в тестовом авто легкосплавные 16-дюймовые – это опция, как и краска металлик.

Больше информации о комплектациях Renault Taliant

В перечне дополнительного оборудования – традиционная для Renault ключ-карта, благодаря которой автомобиль закрывается самостоятельно, когда владелец отходит с ключом на несколько метров. Очень удобно, и необычно для бюджетной легковушки.

Багажник гигантский, 510 л. Это столько же, как у прошлого “Логана” и даже больше, чем в Megane Sedan. К тому же он очень глубокий и с возможностью расширения вглубь – спинки заднего ряда складываются.

Под ковриком расположена полноценная запаска. Возможно, кто-то захочет сюда поставить баллон для газа, если будет устанавливать ГБО.

Добрый знакомый

Taliant предлагается в Украине с единственным бензиновым мотором серии TCE мощностью 100 лошадиных сил. Правда, для версии с механической коробкой передач этот мотор выдает 160 Нм крутящего момента. А для версии с вариатором, как у нас – чуть меньше, 142 Нм. Интересно, что этот двигатель с другими вариантами форсировки используется на многих моделях бывшего альянса Renault-Nissan. Например, на Nissan Juke.

Все технические характеристики и размеры Renault Taliant – здесь

В салоне Taliant чувствуется, что машина новее и выше классом, чем предыдущий Logan. Мультируль от Renault, наклоненная приборная панель – похоже на “Меган”. Хотя на самом деле это салон современного европейского “Логана”. Материалы неплохие – сверху пластик жестковат, но ниже и на картах дверей есть тканевые вставки с узором.

В дорогой комплектации Evolution есть большой восьмидюймовый экран мультимедийной системы, а вот в более низкой Authentic – только док-станция для мобильного телефона.

Мультимедийка поддерживает Apple CarPlay и Android Auto по проводному протоколу, есть камера заднего вида с неплохим разрешением и показаниями парктроников. Оригинальный аксессуар – держатель для смартфона, который крепится за экран. Рядом – USB-разъем для него. Поэтому не нужно покупать дополнительный аксессуар и вешать его на рефлектор подачи воздуха.

Если в простом исполнении Authentic там стоит кондиционер, то в дорогом Evolution уже установлен климат-контроль с тремя крутилками климатической системы, каждая имеет экранчик. Независимо от комплектации подушек безопасности – только четыре.

Кресла стали лучше, чем в "Логана" – хотя и подушка немножко коротковата, но спинки стали шире, получили валики боковой поддержки.

Задние двери открываются на большой угол, поэтому садиться легко. Места достаточно, особенно если вспомнить, что это легковушка В-класса. В нашей версии на спинках передних сидений – раскладной столик, который можно увеличить и поставить стаканы. Правда, они немного шатаются, как и центральный подлокотник на первом ряду сидений.

Хотя на шумоизоляции здесь сэкономили, в салоне не слишком шумно. Да, при разгоне слышна работа трехцилиндрового двигателя, как и определенные вибрации. На высоких скоростях уже пробиваются аэродинамические шумы, а вот в городе машинка вполне тихая. Также слышен звук от шин и камни, которые бьются в арки колес.

Если прислушиваться к этим звукам не хочется, включите аудиосистему – она звучит довольно прилично. Конечно, можно выбрать треки со своего телефона или радио.

100 сил – хватает

Понятно, что 100 лошадиных сил для седана – это не слишком большой показатель, но для седанчика массой 1,1 тонны вполне достаточно. То, что автомобиль легкий, чувствуется во всем – разгоне, торможении, поворотах. Поэтому и более мощного мотора для него не нужно.

Как все трицилиндровики, он довольно азартный, любит обороты, неплохо отзывается на педаль газа. То есть как в городе, так и на трассе позволяет держать высокий темп, разве что на обгонах нужно учесть его эластичность. Особенно с вариатором. Ведь если на механике ты самостоятельно выбираешь передачу, то здесь такой возможности нет (существует только зимний режим L). Поэтому он разгоняется только так, как прописано в его электронных "мозгах". А там все сделано для того, чтобы мотор и коробка работала плавно и без максимальных нагрузок.

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В то же время, по техническим характеристикам разница между механикой и вариатором минимальная: разгон до сотни за 11,5 секунд (МКП) и 11,8 (CVT), максимальная скорость – 190 и 177 км/ч соответственно. Похожие и показатели расхода топлива (разница – в 0,3 литра на каждую сотню в пользу “механики”). Производитель декларирует средний расход для нашего Taliant с вариатором на отметке 5,9 л, с ручной коробкой – 5,5 литров. Если же говорить о расходе на тестовой машине в городских условиях, то получается примерно столько же – 6,1- 6,9 литра на сотню. Неплохо.

Что касается подвески, то она очень комфортная и выносливая. На большинстве неровностей украинских дорог машина едет плавно и мягко. И только на очень существенных ямах слышен звук до отбоя. Конечно, это же легковушка, не кроссовер, и шины достаточно низкие – 195/55. Немного выше протектор не был бы лишним, тем более колесные арки позволяют. В то же время в поворотах машину не несет, она четко идет за рулем.

В общем, это очень легкий в управлении автомобиль, с легким рулем и понятными педалями – это очень нравится новичкам. Возможно, что руль немного позже реагирует на команду водителя, но это не мешает водителю уверенно чувствовать себя в любых ситуациях, даже когда несколько "переборщил" со скоростью.

В новом Taliant еще одна довольно странная вещь – выхлопная труба заканчивается не под бампером, а где-то посередине машины, под днищем, причем изогнута влево. Поэтому если в пробках при безветренной погоде вы привыкли наслаждаться воздухом с открытым окном, то здесь его лучше закрыть и включить рециркуляцию.

Недорогой и оснащенный

Поэтому, вывод таков: Taliant – это достойный преемник Logan. Он несколько дороже предшественника, но значительно богаче оснащен. При этом остается одним из самых дешевых на рынке.

Ведь самая доступная версия начинается с отметки 600 400 грн. За эти деньги будет машина 2024 года производства, стартовая комплектация с механической коробкой передач и по кредитной программе Renault бонус. За полную стоимость – на 75 000 грн дороже. Найти новый автомобиль по такой цене в Украине сейчас очень трудно, а европейского производства – и подавно.

Тестовая версия с вариатором стартует с отметки 706 400 грн в кредит (прошлый год производства), а наша версия с дополнительными опциями – 747 505 грн. (822 505 грн. за полную цену). При этом седан от Renault отличается огромным багажником, трехлетней гарантией и развитым сервисом по всей Украине и Европе. Кредитное предложение – тоже одно из лучших на рынке, к тому же обеспечивает экономию на начальной цене. Так что для тех, кто ценит преимущества нового автомобиля, это хороший шанс приобрести надежный и достаточно современный автомобиль.

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