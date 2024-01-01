Renault выводит на рынок Украины новый кроссовер, дешевле "Дастера"

Renault Kardian имеет выразительный дизайн, что отличает его от других моделей бренда. Узнать новинку можно по фирменной передней части с разделенной оптикой под названием “Nouvel'R”, а также по высокому клиренсу.

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Модель доступна в трех комплектациях: Evolution, Techno и Iconic, и имеет неплохое оснащение, включающее LED-оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски, двухцветное покрытие кузова и 7-дюймовую цифровую панель приборов в паре с 8-дюймовым дисплеем мультимедиа. Последний имеет поддержку беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto.

Среди других преимуществ – ключ-карта с опцией “свободные руки”, камеры заднего или кругового обзора с датчиками парковки и ряд систем безопасности. Независимо от версии кроссовер предлагается с 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем на 100 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой “механикой”, или с вариатором (CVT).

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Стоимость автомобиля с механической коробкой передач начинается от 722 900 гривен ($17 410), а с автоматической – от 776 900 грн (18 711 долларов). Автомобили поступят к дилерам уже в конце марта.