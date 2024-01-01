Renault виводить на ринок України новий кросовер, дешевший за “Дастер”

Renault Kardian має виразний дизайн, що відрізняє його від інших моделей бренду. Впізнати новинку можна за фірмовою передньою частиною з розділеною оптикою під назвою “Nouvel’R”, а також за високим кліренсом.

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Модель доступна у трьох комплектаціях: Evolution, Techno та Iconic, й має непогане оснащення, що включає LED-оптику, 16-дюймові легкосплавні диски, двоколірне покриття кузова та 7-дюймову цифрову панель приладів в парі з 8-дюймовим дисплеєм мультимедіа. Останній має підтримку бездротового під’єднання Apple CarPlay та Android Auto.

Серед інших переваг – ключ-картка з опцією “вільні руки”, камери заднього або кругового огляду з датчиками паркування та низка систем безпеки. Незалежно від версії кросовер пропонується з 1,0-літровим трициліндровим турбодвигуном на 100 к.с., що працює в парі з 5-ступеневою “механікою”, або з варіатором (CVT).

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Вартість автомобіля з механічною коробкою передач починається від 722 900 гривень ($17 410), а з автоматичною – від 776 900 грн (18 711 доларів). Автомобілі надійдуть до дилерів вже в кінці березня.