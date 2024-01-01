Тест-драйв Renault Taliant: менший брат "Мегана"

Бюджетні седани потихеньку покинули український ринок, тож Renault Taliant, який з’явився на початку 2025 року, тепер майже в гордій самотності. Як і раніше, технічно він копіює Dacia Logan, який продається в Європі та виробляється в Румунії.

Український варіант теж звідти, але спереду має “обличчя” від Renault. Воно дуже нагадує седан Megane, що кілька років тому продавався в українських автосалонах. Зокрема, завдяки решітці радіатора та фарам подібної форми (хоча й без фірмового світлового підпису в формі букви С під ними).

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Десь посередині

Тепер щодо розмірів: нинішній Taliant в довжину має 439 см – це 5 см більше за Logan попереднього покоління та на цілих 23,5 см менше за Megane Sedan, який в Україні недоступний, хоча в тій же Польщі продається під іменем Grandcoupe. Водночас новачок всього на 1,5 см нижчий за попередника, але має на 1,5 см більшу колісну базу. Тобто в салоні у нього більше місця.

А ще Taliant дуже непоганою пристосований до поганих українських доріг, тому що має кліренс 178 мм (у Logan був 145 мм, але з повним завантаженням). Це краще, ніж у багатьох європейських кросоверів.

Renault Taliant пропонується у нас на ринку у двох комплектаціях: Authentic та Evolution. Ззовні вони відрізняються розміром колісних дисків – у першому випадку на 15 дюймів, в другому - на 16 дюймів. Хоча в тестовому авто легкосплавні 16-дюймові – це опція, як і фарба металік.

Більше інформації про комплектації Renault Taliant

В переліку додаткового обладнання – традиційна для Renault ключ-карта, завдяки якій авто зачиняється самостійно, коли власник відходить з ключем на кілька метрів. Дуже зручно, і незвично для бюджетного авто.

Багажник гігантський, 510 л. Це стільки ж, як у минулого “Логана” і навіть більше, ніж в Megane Sedan. До того ж він дуже глибокий та з можливістю розширення вглиб – спинки заднього ряду складаються.

Під килимком розташовано повноцінну запаску. Можливо, хтось захоче сюди встановити балон для газу, якщо встановлюватиме ГБО.

Добрий знайомий

Taliant пропонується в Україні з єдиним бензиновим мотором серії TCE потужністю 100 кінських сил. Щоправда, для версії з механічною коробкою передач цей мотор видає 160 Нм обертального моменту. А для версії з варіатором, як у нас – трохи менше, 142 Нм. Цікаво, що цей двигун з іншими варіантами форсування використовується на багатьох моделях колишнього альянсу Renault-Nissan. Наприклад, на Nissan Juke.

Усі технічні характеристики та розміри Renault Taliant – тут

В салоні Taliant відчувається, що машина новіша та вища класом за попередній Logan. Мультикермо від Renault, схоже до “Мегана” нахилена приладова панель. Хоча насправді це салон сучасного європейського “Логана”. Матеріали непогані – зверху пластик жорсткуватий, але нижче і на картах дверей є тканинні вставки з візерунком.

В дорожчій комплектації Evolution є великий восьмидюймовий екран мультимедійної системи, а от в нижчій Authentic – лише док-станція для мобільного телефона.

Мультимедійка підтримує Apple CarPlay та Android Auto за дротовим протоколом, є камера заднього виду з непоганою роздільною здатністю та показами парктроніків. Оригінальний аксесуар – тримач для смартфона, який кріпиться за екран. Поряд – USB-роз’єм для нього. Тож не потрібно купувати додатковий аксесуар та вішати його на рефлектор подачі повітря.

Якщо в простішому виконанні Authentic там стоїть кондиціонер, то в дорожчому Evolution вже встановлено клімат-контроль з трьома крутилками кліматичної системи, кожна має екранчик. Незалежно від комплектації подушок безпеки тільки чотири.

Крісла стали кращими, ніж «Логана» – хоча й подушка трошки короткувата, але спинки стали ширшими, отримали валики бокової підтримки.

Задні двері відкриваються на великій кут, тож сідати легко. Місця достатньо, особливо якщо згадати, що це авто В-класу. В нашій версії на спинках передніх сидінь – розкладний столик, який можна збільшити й поставити склянки. Щоправда, вони трохи хитаються, як і центральний підлокітник на першому ряду сидінь.

Хоча на шумоізоляції тут зекономили, в салоні не надто гучно. Так, при розгоні чути роботу трициліндрового двигуна, як і певні вібрації. На високих швидкостях вже пробиваються аеродинамічні шуми, а от в місті авто цілком тихе. Також чути звук від шин та камінці, які б’ються в арки коліс.

Якщо прислухатись до цих звуків не хочеться, ввімкніть аудіосистему – вона звучить досить пристойно. Звичайно, можна обрати треки зі свого телефону або ж радіо.

100 сил – вистачає

Зрозуміло, що 100 кінських сил для седана – це не надто великий показник, але для седанчика масою 1,1 тонни цілком достатньо. Те, що авто легеньке, відчувається у всьому – розгоні, гальмуванні, поворотах. Тому й більш потужного мотора для нього не потрібно.

Як усі трициліндровики, він доволі азартний, любить оберти, непогано гарно відгукується на педаль газу. Тобто як у місті, так і на трасі дозволяє тримати високий темп, хіба що на обгонах потрібно врахувати його еластичність. Особливо з варіатором. Адже якщо на механіці ти самостійно вибираєш передачу, то тут такої можливості нема (існує лише зимовий режим L). Тому він розганяється лише так, як прописано в його електронних «мізках». А там все зроблено для того, щоб мотор та коробка працювала плавно та без максимальних навантажень.

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Водночас, за технічними характеристиками різниця між механікою та варіатором мінімальна: розгін до сотні за 11,5 секунд (МКП) та 11,8 (CVT), максимальна швидкість – 190 та 177 км/год відповідно. Схожі й показники витрати пального (різниця – в 0,3 літра на кожну сотню на користь “механіки”). Виробник декларує середню витрату для нашого Taliant з варіатором на позначці 5,9 л, з ручною коробкою – 5,5 літрів. Якщо ж говорити про витрату на тестовій машині у міських умовах, то виходить приблизно стільки ж – 6,1- 6,9 літра на сотню. Непогано.

Щодо підвіски, то вона дуже комфортна та витривала. На більшості нерівностей українських доріг машина їде плавно та м’яко. І лише на дуже суттєвих ямах чути звук до відбою. Звичайно, це ж легкове авто, не кросовер, та й шини досить низькі – 195/55. Трохи вищі не були б зайвими, тим більше колісні арки дозволяють. Водночас в поворотах машину не несе, вона чітко йде за кермом.

Загалом, це дуже легкий в керуванні автомобіль, що має легке кермо та зрозумілі педалі – це дуже подобається новачкам. Можливо, що кермо трошки пізніше реагує на команду водія, але це не заважає водію впевнено почуватись у будь-яких ситуаціях, навіть коли дещо «переборщив» зі швидкістю.

В новому Taliant ще одна доволі дивна річ – вихлопна труба закінчується не під бампером, а десь посередині машини, під днищем, ти вигнуте ліворуч. Тому якщо в заторах при безвітряній погоді ви звикли насолоджуватись повітрям з відкритим вікном, то тут його краще зачинити і ввімкнути рециркуляцію.

Недорогий та оснащений

Отож, висновок такий: Taliant – це гідний наступник Logan. Він дещо дорожче попередника, але значно багатше оснащений. При цьому залишається одним із найдешевших на ринку.

Адже найдешевша версія розпочинається з позначки 600 400 грн. За ці гроші буде авто 2024 року виготовлення, стартова комплектація з механічною коробкою передач та за кредитною програмою Renault бонус. За повну вартість – на 75,000 грн дорожче. Знайти нове авто за такою ціною в Україні зараз дуже важко, а європейського виробництва – й поготів.

Тестова версія з варіатором стартує з позначки 706 400 грн в кредит (минулий рік виробництва), а наша версія з додатковими опціями – 747 505 грн. (822 505 грн. за повну ціну). При цьому седан від Renault має величезний багажник, трирічну гарантію та розвинений сервіс по всій Україні та Європі. Кредитна пропозиція – теж одна з найкращих на ринку, до того ж забезпечує економію на початковій ціні. Так що для тих, хто цінує переваги нового автомобіля, це добрий шанс придбати надійне та досить сучасне авто.

Усі ціни на Renault Taliant – тут