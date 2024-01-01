Renault обновила кроссовер Espace

Renault Espace был впервые представлен в 1984 году как вместительный семейный минивэн. В то же время модель шестой генерации доступна исключительно в версии кроссовера в 5- и семиместном исполнении. Теперь французский автопроизводитель решил обновить машину в середине ее жизненного цикла.

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В рамках рестайлинга интерьер получил самую большую в линейке светонепроницаемую стеклянную крышу Solarbay вместе с инновационной системой распознавания водителя. Девять сегментов крыши можно по желанию настроить в зависимости от собственных потребностей и сконфигурировать различные комбинации прозрачных и непрозрачных частей.

В то же время система распознавания водителя работает благодаря камере на передней левой стойке. После того как система идентифицирует владельца, она включает персонализированный профиль пользователя в мультимедиа. Другие изменения включают эргономичные передние сиденья с новой обивкой и улучшенную звукоизоляцию.

Кроме интерьера, изменений также претерпел дизайн передней и задней части кузова. В частности, кроссовер получил новые бамперы, графику фар и ДХО, а также глянцевые черные пластины интегрированы в защиту дверей. Кроме того, автомобиль будет предлагаться в новом цвете под названием Baltic Blue Grey.

Другие доступные цвета корпуса: Midnight Blue, Pearl White и Starry Black. Отделка Esprit Alpine также доступна как опция в сатиновом цвете Schist Grey. Под капотом автомобиля установлена полностью гибридная трансмиссия E-Tech мощностью 200 л.с., отличающаяся расходом топлива в 4,8 л/100 км и запасом хода до 1100 километров без подзарядки.

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Напоследок, кроссовер оснащен технологией 4Control Advanced с поворотной задней осью, а также 32 системами помощи водителю. Новый Renault Espace будут производить в Испании. Модель будет доступна в трех комплектациях: Techno, Esprit Alpine и Iconic. Первые поставки европейским дилерам ожидаются летом