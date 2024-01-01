Renault оновила кросовер Espace

Renault Espace був вперше представлений у 1984 році як місткий сімейний мінівен. Водночас модель шостої генерації доступна виключно у версії кросовера у 5- та семимісному виконанні. Тепер французький автовиробник вирішив оновити автівку в середині її життєвого циклу.

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В рамках рестайлінгу інтер’єр отримав найбільший у лінійці світлонепроникний скляний дах Solarbay разом з інноваційною системою розпізнавання водія. Дев’ять сегментів даху можна за бажанням налаштувати залежно від власних потреб й сконфігурувати різні комбінації прозорих та непрозорих частин.

Водночас система розпізнавання водія працює завдяки камері на передній лівій стійці. Після того як система ідентифікує власника, вона вмикає персоналізований профіль користувача в мультимедіа. Інші зміни включають ергономічні передні сидіннями з новою оббивкою та покращену звукоізоляцію.

Окрім інтер'єру, змін також зазнав дизайн передньої та задньої частини кузова. Зокрема, кросовер отримав нові бампери, графіку фар та ДХВ, а також глянцеві чорні пластини інтегровані в захист дверей. Крім того, автівка пропонуватиметься в новому кольорі під назвою Baltic Blue Grey.

Інші доступні кольори корпусу: Midnight Blue, Pearl White і Starry Black. Оздоблення Esprit Alpine також доступне як опція в сатиновому кольорі Schist Grey. Під капотом автівки встановлено повністю гібридну трансмісію E-Tech потужністю 200 к.с., що відрізняється витратою палива в 4,8 л/100 км й запасом ходу до 1100 кілометрів без підзарядки.

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Наостанок, кросовер оснащено технологією 4Control Advanced з поворотною задньою віссю, а також 32 системами допомоги водієві.Новий Renault Espace виготовлятимуть в Іспанії. Модель буде доступна у трьох комплектаціях: Techno, Esprit Alpine та Iconic. Перші поставки європейським дилерам очікуються влітку