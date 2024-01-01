Renault оновила кросовер Austral

Renault Austral представили ще у 2022 році. Даний автомобіль є представником сегменту C-SUV і є однією з найбільших моделей у класі. Тепер французький автовиробник вирішив надати кросоверу новий дизайн та покращити його технологічність.

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Автомобіль отримав суттєве оновлення зовнішнього вигляду. Основні зміни передньої частини торкнулись капота, бамперу з унікальним тисненням у формі маленьких ромбів та решітки радіатора. В результаті новий Austral отримав характерну зовнішність, що споріднює його з Rafale та Espace.

Передні й задні елементи оптики також зазнали оновлення й тепер оснащені технологією Adaptive LED Vision у стандартній комплектації. Renault Austral, як і раніше доступний у кольорах Gloss Schist Grey, Starry Black, Pearl White і Flame Red, але пропонується також у двох нових кольорах: Ultramarine Blue і Satin Pearl White.

Водночас флагманська комплектація Esprit Alpine доступна у виконанні Satin Schist Grey і Satin Pearl White. Крім того, двоколірний варіант обробки з чорним дахом був досить популярним серед європейських покупців, тому компанія Renault вирішила зробити дану опцію стандартною для базового рівня оснащення Techno.

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Як і Renault Espace, оновлений Austral отримав технологію розпізнавання водія. Вона працює завдяки невеликій камері, вбудованій в лівій передній стійці кузова. Щоб активувати цю функцію, водій повинен спочатку створити профіль із мультимедійним екраном й надалі дані налаштування будуть вмикатись автоматично, коли водій сідає в автомобіль.

Окрім цього, салон кросовера отримав нові передні сидіння з кращою бічною підтримкою та оббивкою, що виконана на 98% з перероблених матеріалів. Інженери також покращили шумоізоляцію, завдяки новим ущільнювачам дверей. Система OpenR поєднує 12-дюймову цифрову панель приладів з 9- або 12,3-дюймовим мультимедійним екраном, залежно від комплектації. Інформаційно-розважальна система підтримує підключення Android Auto та Apple CarPlay та має вбудовані сервіси Google.

Головною особливістю інтер’єру Austral є зсувний задній ряд сидінь, який може рухатись на 16 см і відкидатись у трьох положеннях. Це дозволяє створити більше простору для пасажирів заднього ряду, або збільшити об’єм багажника. Він змінюється залежно від типу трансмісії й становить від 527 до 1736 літрів з повністю гібридною установкою, або від 555 до 1761 літра у версії Mild Hybrid.

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Також інженери Renault покращили керованість авто, шляхом встановлення нових амортизаторів. Окрім 19- та 20-дюймових дисків з алмазним огранюванням, стандартний розмір шин тепер становить 18 дюймів для комплектації Evolution.

Renault Austral доступний з двома варіантами силової установки: м’якою гібридною та класичною гібридною Варіант Mild Hybrid потужністю 160 к.с. складається з 4-циліндрового 1,3-літрового бензинового двигуна з прямим уприскуванням і турбонаддувом, який працює в парі зі стартер-генератором, що поєднується з автоматичною коробкою передач типу CVT, а також літій-іонною батареєю 12 В. Компанія каже, що змішане споживання палива цього агрегата становить 6,2 літра на 100 кілометрів.

Водночас повністю гібридний силовий агрегат E-Tech потужністю 200 к.с. складається з трициліндрового 1,2-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом, що розвиває 130 к.с. й 205 Нм крутного моменту, і двох електродвигунів: головний електродвигун має потужність 50 кВт (70 к.с. і 205 Нм) і живиться від літій-іонної батареї 2 кВт-год/400 В. Цей двигун призначений для електроприводу.

Другий електродвигун є високовольтним стартер-генератор. Цей двигун запускає двигун внутрішнього згоряння та керує перемиканням передач. Стандартне споживання палива гібрида у змішаному циклі становить 4,7 л/100 км.

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Гібридний Austral має декілька режимів руху: повністю електричний, комбінований, e-drive - електромотор приводить в рух колеса, а двигун внутрішнього згоряння заряджає акумулятор, а також режим руху від ДВЗ та рекуперації енергії. Наостанок, Renault Austral отримав технологію 4Control Advanced, що дозволяє керувати усіма колесами й позитивно впливає на радіус розвороту моделі, а також 32 системи допомоги водієві.