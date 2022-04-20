Выпущена только первая партия электрохэтча, остальные задержатся из-за дефицита электронных компонентов.

Первые экземпляры электрического Renault Megane e-Tech сходят с конвейера с 14 по 25 апреля, а в салоны поступят в начале мая. Однако следующие партии покупателям придется подождать.

Причина – задержки с поставкой некоторых электрических деталей из-за ситуации в Украине. Каких именно неизвестно, однако подобные проблемы недавно были у немецких автопроизводителей, заказывавших у украинских предприятий комплекты электрических жгутов. Впрочем, вскоре эти поставщики нарастили производство и проблема была решена.

Это одна, но не единственная причина, заставившая завод по производству электродвигателей уменьшить запланированный объем производства. К ней прибавилась еще нехватка полупроводников, которая никуда не исчезала.

Кстати, как работает Renault в Украине и россии.

Во избежание задержек в производстве и ненужных издержек французский автопроизводитель решил остановить производственные линии на заводе в Дуэ на севере страны. Поэтому у 2300 работников будут вынужденный перерыв в работе.