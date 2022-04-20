Випущено лише першу партію електрохетча, інші затримаються через дефіцит електронних компонентів.

Перші екземпляри електричного Renault Megane e-Tech сходять з конвеєра з 14 по 25 квітня, а в салони надійдуть на початку травня. Однак наступні партії покупцям доведеться почекати.

Причина – затримки з постачанням деяких електричних деталей через ситуацію в Україні. Яких саме – невідомо, однак подібні проблеми нещодавно були у німецьких автовиробників, які замовляли в українських підприємств комплекти електричних джгутів. Втім, невдовзі ці постачальники наростили виробництво та проблему було вирішено.

Це одна, але не єдина причина, яка змусила завод з виробництва електродвигунів зменшити запланований обсяг виробництва. До неї додалась ще нестача напівпровідників, яка нікуди не зникала.

До речі як працює Renault в Україні та росії

Щоб уникнути затримок у виробництві та непотрібних витрат, французький автовиробник вирішив зупинити виробничі лінії на заводі в Дуе на півночі країни. Через це 2300 працівників матимуть вимушену перерву в роботі.