Представники Renault розповіли, чи можна зараз придбати автомобіль цього бренду, де провести його техобслуговування тощо.

Графік роботи дилерських центрів і СТО

1. Чи працюють зараз автосалони? – Автосалони працюють в залежності від регіону. Графік роботи і контакти дилерських центрів регулярно оновлюються. Їх можна знайти на сайті або зателефонувавши на Службу підтримки 0 800 500 351.

2. Чи працюють зараз СТО? – СТО працюють в залежності від регіону. Графік роботи і контакти дилерських центрів регулярно оновлюються. Їх можна знайти на сайті або зателефонувавши на Службу підтримки 0 800 500 351.

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Продаж і доставка нових автомобілів

1. Чи продаються зараз нові авто? – Продажі нових авто відбуваються в рамках наявних ресурсів. Ми працюємо над відновленням постачання автомобілів.

2. Чи можна зараз замовити новий автомобіль у виробництво? – Наразі замовити новий автомобіль у виробництво не можна, але ми працюємо над відновленням такої можливості.

3. Автомобіль у виробництво замовлено до війни, а доставити його мали весною, чи досі дійсне це замовлення, чи доставлять цей автомобіль? – Через початок війни в Україні багато замовлень на виробництво автомобілів було скасовано, проте кожен випадок – індивідуальний, тому звертайтеся за подробицями до дилера, у якого оформляли замовлення, якщо він працює, або на службу підтримки Renault 0 800 500 351, якщо дилер не працює.

4. Автомобіль частково оплачено, але через війну його не забрали, чи повернуть мені кошти? – кожен випадок – індивідуальний, звертайтеся за подробицями до дилера, у якого оформляли замовлення, якщо він працює, або на службу підтримки Renault 0 800 500 351, якщо дилер не працює. Актуальний графік роботи і контакти дилерів - тут.



Обслуговування авто, гарантія і наявність запчастин в Україні

1. Чи будуть зніматися з гарантії авто, які не пройшли планове ТО вчасно? – Кожен гарантійний випадок розглядається окремо на присутність зв’язку поломки з виконанням планового технічного обслуговування, тож кожне рішення приймається залежно від висновків такого розгляду. На час війни відсутність можливості пройти планове ТО вчасно буде враховано.

2. У який спосіб зараз проводять планове ТО, наприклад в Києві, Львові, інших містах? – ТО проводиться за попереднім записом. Графік роботи і контакти дилерських центрів регулярно оновлюються. Їх можна знайти на сайті: або зателефонувавши на Службу підтримки 0 800 500 351.

3. Чи є дефіцит запасних частин та комплектуючих? – Більшість запасних частин для виконання технічного обслуговування авто Renault є на складах дилерів, що працюють, а також налагоджене їх постачання з Європи.

Запасні частини, які відсутні на складах в Україні, теж поставляються, але у довші строки, ніж раніше.

4. Якщо з певних причин не буде можливості підтвердити проходження ТО (відсутнє керівництво з експлуатації чи відмітки про ТО тощо), які в такому випадку рекомендації для проведення робіт по гарантії? – Кожен гарантійний випадок розглядається окремо на присутність зв’язку поломки з виконанням планового технічного обслуговування, тож кожне рішення приймається залежно від висновків такого розгляду. На час війни відсутність можливості пройти планове ТО вчасно буде враховано.

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Обслуговування українських авто в ЄС

1. Чи діє в країнах ЄС гарантія від виробника? – Згідно існуючої процедури Renault всі гарантійні автомобілі, які тимчасово знаходяться в країнах ЄС мають право на гарантійне обслуговування у мережі Renault в країнах ЄС. Якщо Ви отримали відмову у будь-якій країні ЄС на гарантійне обслуговування, за допомогою звертайтеся на службу підтримки Renault 0 800 500 351 (в Україні безкоштовно) або +380673575629 (з-за кордону за тарифами Вашого оператора)

2. Чи фіксують європейські СТО проведення планового ТО гарантійного українського автомобіля? – Так, проведення ТО фіксується у сервісній книжці. Тож просимо зберігати будь-які підтверджуючі документи про проходження ТО в іншій країні.

3. В яких країнах можна отримати обслуговування по гарантії та по Сервісному контракту? – Усі країни ЄС (Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція).

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Робота страхових компаній і виплати під час воєнного стану

1. Чи здійснюються виплати за страховими ризиками під час воєнного стану?

За інформацією від наших партнерів, страхових компаній ARX, UNIQA, PZU, УСГ, страховий захист за договорами страхування (КАСКО та полісами ОСЦПВ) продовжує діяти під час воєнного стану в Україні.

Всі страхові події, які є прямо пов’язані з військовими діями, мародерством, війною, впливом зброї, боєприпасів, є виключеннями. Тому вони не визначаються як страхові випадки та збитки за такими подіями не відшкодовуються.

Всі страхові випадки, які сталися під час війни та/або на території військових дій, але прямо не пов’язані з війною, воєнними діями, чи ті, які сталися за кордоном, розглядаються відповідно до умов конкретного договору страхування.

Рекомендуємо вам перевірити умови підписаного договору з вашою страховою компанією або звернутися безпосередньо до її представника.

2. Куди мені звертатись за виникнення страхового випадку? Звертайтеся до своєї страхової компанії.

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Припинення діяльності в росії

1. Чи вийшла група Renault з ринку Росії? – 23 березня Група Renault повідомила про зупинку промислової діяльності в Росії.

2. Чи завозяться в Україну автомобілі, вироблені в Росії? - Усі моделі Renault, які продаються в Україні, постачаються із європейських заводів та заводів Туреччини, Марокко, Кореї. Виключення становила модель Renault Arkana, яка збиралася на заводі ЗАЗ з комплектуючих, імпортованих з Росії, в рамках проєкту крупновузлової збірки автомобілів. Наразі і цю співпрацю зупинено.

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Співпраця з державними органами влади

Рено Україна і офіційні дилери Renault реагують на запити від органів державної влади щодо нагальних потреб. В рамках таких потреб: